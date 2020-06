Hong Kong: suspension des cotations de Cathay, Swire et Air China

Hong Kong (awp/afp) - La cotation des compagnies aériennes Cathay Pacific et de ses deux plus gros actionnaires, Air China et Swire, a été suspendue mardi dans l'attente d'une annonce.

Cette annonce intervient alors que la compagnie hongkongaise Cathay fait face à une baisse catastrophique de son activité en raison de l'épidémie de coronavirus.

Comme de nombreuses compagnies aériennes frappées par la crise, la compagnie a enregistré ces derniers mois une chute du nombre de son trafic passagers, obligeant Cathay, qui fait face à un immense défaut de trésorerie, à clouer au sol la majeure partie de sa flotte.

Dans leurs communiqués, ni Cathay ni le conglomérat Swire, particulièrement présent à Hong Kong et en Chine continentale, n'ont invoqué les raisons d'une telle suspension.

Seule la compagnie aérienne Air China a indiqué que cette suspension de cotation a été décidée dans l'attente de la publication d'une annonce.

Le conglomérat britannique et hongkongais Swire détient 45% des actions de Cathay et Air China 30%.

