Bourse de Hong Kong : Hong Kong termine dans le vert, les places chinoises stables

PARIS (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a fini en hausse mardi, poursuivant son rebond tandis que les Bourses chinoises étaient quasi stables, les investisseurs attendant le résultat mercredi d'une importante réunion de la Réserve fédérale américaine qui pourrait prochainement baisser ses taux d'intérêt.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a pris 1% à 27.498,77 points.

En Chine continentale, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a progressé de 0,09% à 2.890,16 points tandis que l'indice de référence de la Bourse de Shenzhen a suivi la même tendance, en petite hausse de 0,16% à 1.504,57 points.

La place hong-kongaise poursuit son rebond amorcé lundi après trois jours de perte la semaine dernière en raison des manifestations contre une loi autorisant les extraditions vers la Chine.

Les autorités locales ont finalement reculé, suspendant ce projet de loi qui, selon les milieux d'affaires, nuirait à l'image internationale du centre financier de Hong Kong.

Cette reculade n'a pas apaisé les opposants: près de deux millions de manifestants -- plus du quart de la population --, selon les organisateurs, ont défilé dimanche en exigeant la démission de la cheffe de l'exécutif Carrie Lam.

Mais les investisseurs se concentraient mardi davantage sur l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed et la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt.

L'économie américaine est menacée de ralentissement à l'heure où Washington mène une guerre commerciale contre la Chine.

Le dernier indicateur américain en date le montre: l'activité manufacturière dans la région de New York est tombée en juin à un niveau négatif, une première depuis plus de deux ans.

"A moins que le dialogue sino-américain ne déraille totalement, on s'attend à une première baisse de taux en septembre, pas avant. Cela contraste avec les anticipations des marchés", estime Cesar Perez Ruiz, de Pictet Wealth Management.

"Si les attentes du marché sur une baisse de taux (immédiate) ne se concrétisent pas, on pourrait assister à une hausse de la volatilité", ajoute-t-il.

Côté valeurs, le poids lourd de la cote hong-kongaise Tencent a pris 1,52% à 334 dollars de Hong Kong (HKD) et l'opérateur de casinos Galaxy Entertainment a bondi de 2,07% à 49,20 HKD.

Sino Land était également bien orienté (+2,34% à 13,10 HKD) comme le géant de l'assurance AIA qui a grimpé de 1,99% à 76,70 HKD.

En Chine continentale, le volume d'échanges est resté faible, attendant de nouveaux développements du côté de la Fed ou de la guerre commerciale.

Sans signaux clairs, "il est difficile d'acheter ou vendre dans l'immédiat donc les investisseurs attendent", note Qian Qimin analyste pour Shenwan Hongyuan Group.

Le promoteur immobilier China Fortune Land Development a pris 0.70% à 30,11 yuans et China Vanke Co. a perdu 0,75% à 27,70 yuans.

Les entreprises basées dans le nord-est du pays ont profité de l'annonce d'une visite du président chinois Xi Jinping en Corée du Nord voisine.

Changbai Mountain Tourism Co et Jilin Expressway Co ont ainsi atteint le maximum journalier (+10%) pour finir respectivement à 10,47 yuans et 3,06 yuans.

bur-pid/ef/cac