Bourse de Hong Kong : Hong Kong termine en baisse, Shanghai stable, Shenzhen en hausse

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a fini en baisse vendredi après quatre séances de hausse, Shanghai a terminé stable et Shenzhen en hausse dans des marchés toujours hantés par le spectre de la guerre commerciale entre Pékin et Washington.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a reculé de 0,84%, ou 240,68 points, à 28.366,62 points.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a fini proche de l'équilibre en prenant 0,93 points à 2.795,31 points. L'indice a gagné 2% cette semaine.

L'indice de Shenzhen a progressé de 0,69% ou 10,32 points, à 1.515,96 points. Il progressé de 2% cette semaine.

Les marchés asiatiques ont chuté vendredi après une semaine globalement positive, alors que les investisseurs continuent à surveiller les derniers développements du conflit commercial Chine-États-Unis et observent la chute de la livre turque (à un nouveau plus bas historique) sur fond de crise diplomatique entre Ankara et Washington.

Avec peu de catalyseurs majeurs dans l'impasse commerciale, l'accent est maintenant mis sur la publication, plus tard dans la journée, des données de l'indice des prix à la consommation américains pour juillet, ce qui donnera une idée de l'inflation et des possibilités pour la Réserve fédérale américaine (Fed) de relever ses taux d'intérêt.

A Hong Kong, le poids lourd du marché Tencent a perdu 0,7%, HSBC Holdings a baissé de 1,00% et le géant de l'assurance AIA a cédé 0,5%.

Les deux derniers jours de la semaine à Shanghai ont été marqués par la volatilité.

"Cette semaine, le marché s'est un peu mieux comporté que la semaine dernière. Mais il faut beaucoup de temps pour changer la tendance actuelle à la baisse ", a déclaré Zhang Qi, analyste en valeurs mobilières de Haitong.

"Avec tout ce qui se passe, comme les guerres commerciales, le marché a été très volatil récemment, car les sentiments des investisseurs sont mitigés", a-t-il ajouté.

Les sociétés immobilières ont progressé: Future Land Holdings, coté à Shanghai, a bondi de 3,59% à 25,40 yuans (CNY) tandis que China Vanke, coté à Shenzhen, a grimpé de 3,11% à 23,18 CNY.

Mais les banques ont cédé du terrain à Shanghai. Le géant bancaire ICBC a abandonné 1,26% à 5,50 CNY tandis que China Agricultural Bank a reculé de 0,55% à 3,61 CNY.

dan/gan/php/esp