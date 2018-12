Bourse de Hong Kong : Hong Kong termine l'année sur une note positive

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a terminé l'année sur une note positive lundi, enregistrant de solides gains après que le président américain Donald Trump a salué les "grands progrès" réalisés pour résoudre la guerre commerciale sino-américaine.

L'indice composite Hang Seng a gagné 1,3% à 25.845,70 points lors d'une séance écourtée.

De leur coté, les Bourses de Shanghaï et Shenzhen sont restées fermées.

Les actions ont été portées par les commentaires optimistes de Donald Trump au sujet de la perspective d'un accord pour résoudre la guerre commerciale entre les deux premières puissances mondiales, qui a fait trembler les marchés mondiaux.

"On avance bien vers un accord. Si on y arrive, il sera très large et couvrira tous les domaines et tous les contentieux. On fait de grands progrès", a commenté le président américain.

L'indice Hang Seng a ainsi ignoré des statistiques chinoises décevantes publiées lundi, l'activité manufacturière en Chine étant passée en décembre sous un seuil critique, se contractant pour la première fois depuis plus de deux ans, selon des données officielles.

De nombreux secteurs ont enregistré des gains, notamment la finance.

HSBC Holding a pris 1,65% à 64,80 dollars de Hong Kong (HKD) tandis que Industrial and Commercial Bank a gagné 2,38% à 5,59 HKD.

Les valeurs liées à l'énergie ont progressé suivant la hausse des cours du pétrole. CNNOOC est monté de 1% à 12,10 HKD et PetroChina de 1,46% à 4,88 HKD.

Les sociétés immobilières ont également terminé dans le vert: Sun Hung Kai Properties a progressé de 1,27% à 111,60 HKD et Henderson Land Development Co de 1,17% à 39,00 HKD.

