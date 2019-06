Bourse de Hong Kong : Hong Kong termine la semaine en repli

Hong Kong (awp/afp) - La Bourse de Hong Kong a de nouveau terminé dans le rouge vendredi, clôturant une semaine marquée par les manifestations dans l'île contre un projet de loi permettant les extraditions vers la Chine et la persistance des tensions commerciales.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng a clôturé en baisse de 0,65% à 27.118,35 points.

En Chine continentale, l'indice composite de la Bourse de Shanghai a perdu 0,99%, à 2.881, 97 points, tandis que l'indice de référence de la Bourse de Shenzen abandonnait 1,81%, à 1.505,06 points.

Les principaux organisateurs des manifestations de Hong Kong ont appelé jeudi à un nouveau rassemblement monstre dimanche contre un projet de loi controversé sur les extraditions vers la Chine, une perspective qui inquiète les milieux d'affaires et risque de miner l'attractivité de l'île.

L'indice hongkongais a subi trois jours de perte consécutifs. Les analystes ont également relevé un resserrement de la liquidité dans le système financier qui a vu le montant que les banques se facturent pour emprunter atteindre un plus haut depuis plus de 10 ans. Cela a poussé le dollar hongkongais à son plus haut depuis la fin de l'année dernière.

Si ce mouvement peut s'expliquer par les retraits saisonniers, notamment pour payer les dividendes, les inquiétudes concernant le projet de loi permettant les extraditions vers la Chine continentale ont pu jouer, les investisseurs retirant leur argent de la ville.

S'il est adopté, le projet de loi "minera très certainement l'État de droit et l'autonomie qui a été le pilier de la prospérité financière de Hong Kong", a averti Stephen Innes, analyste de Vanguard.

Les marchés sont déjà suspendus depuis des semaines aux soubresauts des tensions commerciales entre Pékin et Washington, dont les négociations patinent. Les yeux sont désormais tournés vers le sommet du G20 fin juin au Japon où Donald Trump compte évoquer le sujet avec son homologue chinois Xi Jinping.

Le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross a toutefois indiqué mardi que les Etats-Unis et la Chine n'annonceraient pas de traité commercial lors de ce sommet.

Le géant technologique Tencent a perdu 1,26%, à 330,00 dollars hongkongais, AAC Technologies 1,52%, à 42,05 dollars, tandis que le gérant de casino Wynn Macau abandonnait 1,23%, à 16,00 dollars.

China Mobile a lâché 0,94%, à 68,30 dollars, et le fabricant de smartphones Xiaomi 1,14% à 9,55 dollars.

Le secteur immobilier restait lui aussi sous pression. Henderson Land Development a glissé de 1,95%, à 40,30 dollars et Sino Land à 1,73% à 12,50 dollars.

Les tensions géopolitiques dans la région du Golfe après l'attaque de deux pétroliers en mer d'Oman, acte dont Washington attribue la responsabilité à l'Iran faisant craindre un embrasement, ont fait grimper les cours du pétrole.

Les sociétés énergétiques cotées à Hong Kong ont toutefois eu du mal à égaler les hausses enregistrées par leurs pairs sur d'autres marchés régionaux.

CNOOC a terminé en hausse de 0,16%, à 12,34 dollars, PetroChina de 0,95% à 4,27 dollars et Sinopec 0,59% à 5,09 dollars.

En Chine continentale, l'équipementier en télécommunications Foxconn a perdu 1,09% à Shanghai à 11,81 yuans tandis que le fabricants de produits optiques Lens Technology abandonnait 2,75% à 6,77 yuans.

Founder Securities a plongé de 3,23%, à 6,89 yuans et China Merchants Securities de 2,97% à 15,34 yuans.

Les valeurs bancaires ont également souffert. Ping An Bank a terminé en baisse de 0,79, à 12,49 yuans et Agricultural Bank of China a perdu 0,53% à 3,76 yuans.

dan/mtp/mra/lth