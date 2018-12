Hongrie-Nouvelle manifestation contre le gouvernement Orban

BUDAPEST, 22 décembre (Reuters) - Des milliers de Hongrois ont manifesté vendredi à Budapest contre une nouvelle loi sur le travail et contre le gouvernement du Premier ministre nationale Viktor Orban, qu'ils considèrent de plus en plus autoritaire.

La réforme du code du travail, premier motif de protestation, autorise les employeurs à exiger jusqu'à 400 heures supplémentaires par an. Les détracteurs de ce texte l'ont qualifié de "loi esclavagiste".

Le gouvernement a également fait voter une loi qui met en place de nouveaux tribunaux administratifs compétents pour des questions sensibles telles que la loi électorale, les manifestations et la corruption.

Depuis son arrivée au pouvoir en 2010, Viktor Orban a modifié le système électoral pour favoriser son parti, le Fidesz, et a mis ses fidèles à la tête des institutions publiques, tandis que ses alliés s'enrichissaient.

Viktor Orban a été réélu en avril en faisant campagne contre l'immigration face à une opposition faible et divisée.

Au début du mois, son gouvernement a contraint une université privée, la Central European University, à quitter la Hongrie, dans le cadre de sa longue lutte contre le milliardaire américain d'origine hongroise George Soros. (Gergely Szakas; Jean Terzian pour le service français)