Hongrie: l'inflation dépasse 10% en mai, au plus haut en 20 ans

Budapest (awp/afp) - Les prix à la consommation en Hongrie ont augmenté de 10,7% en mai, du jamais vu depuis 2001, selon des statistiques publiées mercredi, malgré la politique de plafonnement des prix du Premier ministre Viktor Orban. Ils accélérent ainsi leur hausse, après avoir grimpé de 9,5% en avril.

Dans le but d'endiguer l'inflation, le gouvernement avait décidé à l'automne de limiter le prix des carburants, afin que le litre ne coûte pas plus de 480 forints (1,23 euro) à la pompe. Il a pris des mesures similaires en février pour six produits alimentaires de base, comme la farine ou le sucre.

La banque centrale (MNB) a également fortement relevé ces derniers mois son taux directeur, le portant à 5,4% contre moins de 1% il y a un an, un tour de vis monétaire qui a échoué pour l'instant à freiner l'envolée des prix et la dégringolade du forint, la monnaie locale, face à l'euro. Mercredi, elle a fait état d'une "exceptionnelle volatilité" des attentes d'inflation des ménages.

Dans ses dernières prévisions, l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) a doublé son anticipation d'inflation au sein des pays membres à 8,5% cette année, ce qui en ferait un plus haut annuel depuis 1988. La hausse s'est nettement accélérée avec la persistance des blocages dans les chaînes d'approvisionnement et la flambée des prix dans l'énergie, les aliments et les métaux après l'éclatement de la guerre en Ukraine.

Le dirigeant nationaliste hongrois avait blâmé en avril la "politique de sanctions" de l'Union européenne (UE) contre la Russie, avant d'annoncer une taxe exceptionnelle sur les entreprises. Elle devrait rapporter au total plus de 2 milliards d'euros et ainsi soutenir la stratégie de plafonnement des prix.

Réélu pour un quatrième mandat consécutif début avril, Viktor Orban se trouve sous pression pour assainir les finances publiques alors qu'il a distribué avant le scrutin de nombreuses aides, notamment aux jeunes et aux retraités.

afp/vj