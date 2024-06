Le créateur et fabricant de vêtements intimes Hop Lun, soutenu par la société d'investissement internationale Platinum Equity, basée aux États-Unis, a racheté la société P.H. Garment, basée à Hong Kong, selon une déclaration commune.

Les détails financiers de l'acquisition n'ont pas été divulgués dans la déclaration, datée de jeudi.

Il s'agit de la deuxième acquisition complémentaire réalisée par Hop Lun au cours des six derniers mois, selon le communiqué. En décembre 2023, Hop Lun a acquis Rainbow West Apparel.

"Nous continuons à chercher des opportunités pour Hop Lun d'étendre et de diversifier ses capacités, d'augmenter son échelle et d'apporter plus de valeur à ses clients", ont déclaré Jacob Kotzubei, coprésident de Platinum Equity, et Matthew Louie, directeur général, dans le communiqué.

P.H. Garment est un fabricant de soutiens-gorge, de vêtements de forme et de vêtements de sport sous marque de distributeur et possède trois usines de fabrication au Bangladesh et en Chine, selon le communiqué.

Fondée en 1992, la société Hop Lun, dont le siège est à Hong Kong, emploie plus de 28 000 personnes au Bangladesh, en Indonésie, en Chine et à Hong Kong, selon le communiqué.