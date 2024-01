Les marchés boursiers ont continué à baisser hier, pour leur seconde séance 2024. Depuis hier soir, les cartomanciens des taux directeurs sont moins formels sur leurs prophéties du mois de mars, ce qui contribue à refroidir un peu les ardeurs des investisseurs. La route est droite, mais la pente est incertaine, pour dévoyer la phrase d'un homme politique français adepte des formules sibyllines.

Les excès de bamboche des indices américains sur novembre et décembre provoquent quelques haut-le-cœur début 2024 à Wall Street. Trois séances consécutives de baisse pour le S&P500, et même quatre pour le Nasdaq 100 en comptant les deux dernières journées de 2023. L'Europe a pris la même pente hier, au terme d'une séance rouge vif, sauf en Suisse où le SMI a bénéficié de ses grosses valeurs défensives pour sauver 0,3% de gains. A Paris, le CAC40, en baisse de 1,56% à la cloche, a encore été trahi par ses vedettes du luxe. Le plongeon de 3,7% de LVMH illustre bien cela. Cette baisse a fait passer la performance de l'action dans le rouge sur un an, signe que le secteur a perdu de sa superbe. Et quand le luxe va mal, on sait bien que le principal indice parisien souffre.

Ce démarrage d'année poussif un peu partout fait suite à des mois de novembre et de décembre particulièrement favorables en bourse. L'indice mondial MSCI World a gagné respectivement 9,2% et 4,8% sur ces deux mois, des performances tout à fait atypiques.

Mais depuis la fin décembre, on peut dire que le moteur de la hausse des marchés actions, c’est-à-dire la perspective du retour à une politique monétaire plus favorable de la part des banques centrales, est un peu dans un creux saisonnier. Sans pour autant être dans une impasse, je vais en parler juste après. Quant au second moteur, le rebond économique chinois, il est toujours hors d'usage, malgré quelques frémissements. Cette nuit par exemple, l'indice PMI Caixin des services en décembre a été réévalué à la hausse, en passant de 51,6 à 52,9 points. Le secteur tertiaire reprend du poil de la bête, mais le compartiment manufacturier est toujours en convalescence. Mais dans le même temps, un rapport officiel a fait état de la plus forte baisse jamais enregistrée pour les salaires proposés aux employés chinois dans les grandes villes. On est toujours sur cette dynamique "un pas en avant, un pas en arrière" du côté de la Chine, qui rend le marché ininvestissable pour de nombreux intermédiaires. D'ailleurs les indices ont continué à flancher ce matin à Hong Kong et à Shanghai, malgré une décision de la banque centrale chinoise d'affaiblir son taux de change à un rythme plus élevé que d'habitude.

La quête de la première baisse de taux d'une grande banque centrale occidentale a connu un nouveau chapitre hier soir avec la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, celle qui s'est tenue mi-décembre. Les minutes ont montré que les banquiers centraux sont moins optimistes que le marché sur le rythme de la baisse des taux à venir, mais ce n'est pas une surprise. Powell & Co laissent toujours entendre que les taux vont baisser, mais qu'ils resteront quand même plus élevés que ce que pense le marché, et pour plus longtemps que ce que la rue imagine. Rien de neuf, mais ça a quand même fait sortir les bookmakers des délices de Capoue. La probabilité d'une première baisse de taux de la Fed lors de la réunion des 19/20 mars est passée de 90,2% il y a une semaine à 72,6% hier soir. C'est suffisamment substantiel pour expliquer le petit regain de tension sur les indices actions. Prochaines étapes sur le sujet dès aujourd'hui avec des indicateurs d'inflation en Europe et des pré-données sur le marché de l'emploi en décembre aux Etats-Unis. Les chiffres officiels du marché du travail américain le mois dernier seront, eux, annoncés demain à 14h30 et constitueront le point d'orgue "macro" de la fin de semaine.

Sur le front des sociétés, l'actualité est encore assez faible puisque les entreprises cotées fourbissent leurs armes avant la grosse session de résultats annuels qui démarrera bientôt. Le coup d'envoi officiel sera donné vendredi prochain 12 janvier avec les chiffres de UnitedHealth, JPMorgan, Bank of America ou BlackRock aux Etats-Unis. En France, les grands malades que sont Atos et Casino n'ont pas attendu longtemps pour faire le point sur leur situation. Alstom a encore connu une journée catastrophique (-10%), alors que les investisseurs ont passé la séance à se défier des entreprises dont le bilan est mal équilibré. Un signe de plus que la trajectoire des taux d'intérêts, donc du coût du financement, est toujours au centre du jeu pour ceux qui en doutaient. Le pétrole a finalement rebondi hier, sur fond d'accroissement de la tension au Moyen-Orient après deux explosions meurtrières. La première, au Liban, a coûté la vie à un haut dirigeant du Hamas, tandis que la seconde, en Iran, a dévasté les abords d'une mosquée et tué près de 100 personnes.

En Asie Pacifique ce matin, c'est presque business as usual. La Chine déprime toujours (-1,4% pour le CSI300 et -0,7% pour le Hang Seng). La Corée du Sud souffre toujours derrière le Nasdaq (-0,85%). L'Inde fait cavalier seul (+0,7%) et l'Australie perd du terrain (-0,4%). Au Japon, c'est la première séance de l'année et elle offre peu d'enseignements. Le Nikkei 225 perd du terrain mais le TOPIX 100 est en légère hausse. Les indicateurs avancés européens sont proches de l'équilibre avec un espoir de rebond.

Les temps forts économiques du jour

La seconde lecture des PMI des services sera égrenée tout au long de la journée, notamment en zone euro (10h00) et aux Etats-Unis (15h45). La France (8h45) et l'Allemagne (14h00) dévoileront la première estimation de leur inflation de décembre. Outre-Atlantique, les chiffres des licenciements de l'étude Challenger (13h30) précéderont la variation de l'emploi selon ADP (14h15) et les nouvelles demandes d'allocations chômage (14h30). Tout l'agenda ici.

L'euro recule à 1,0925 USD. L'once d'or baisse à 2045 USD. Le pétrole rebondit, avec un Brent de Mer du Nord à 78,52 USD le baril et un brut léger américain WTI à 73,22 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans se maintient à 3,93%. Le bitcoin se négocie à 42 500 USD.

Les principaux changements de recommandations

Adidas : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours réduit de 205 EUR à 200 EUR.

Antin Infrastructure Partners : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 16 EUR à 16,60 EUR.

Boozt : Carnegie Group maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 130 à 140 SEK.

Coca-Cola Hellenic : Morningstar améliore sa recommandation de vendre à acheter avec un objectif de cours de 2600 GBX.

Dassault Systèmes : Bernstein maintient sa recommandation de performance de marché et relève l'objectif de cours de 39 à 42 EUR.

Endesa : Societe Generale passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 21 EUR à 23,80 EUR.

Eni : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de secteur avec un objectif de cours relevé de 16 à 18 EUR.

EQT : Citigroup maintient sa recommandation de vente avec un objectif de cours relevé de 200 à 240 SEK.

Fluidra : Barclays démarre le suivi à surpondérer en visant 23,20 EUR.

Galp Energia : RBC Capital maintient sa recommandation de performance de secteur et relève l'objectif de cours de 15 EUR à 17 EUR.

Geberit : Goldman Sachs passe de acheter à neutre avec un objectif de cours relevé de 497 CHF à 548 CHF.

Generali : Morgan Stanley améliore sa recommandation de souspondérer à pondération de marché avec un objectif de cours de 21 EUR.

Hapag-Lloyd : JP Morgan maintient sa recommandation de souspondérer avec un objectif de cours relevé de 64 à 70 EUR.

Huhtamäki : Carnegie Group maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 40 à 42 EUR.

Legrand : Citigroup maintient sa recommandation de surperformance et réduit l'objectif de cours de 114 EUR à 108 EUR.

Leonardo : Bernstein passe de performance de marché à surperformance avec un objectif de cours relevé de 15,50 EUR à 19,50 EUR.

Pernod Ricard : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours réduit de 210 à 190 EUR. HSBC maintient sa recommandation de réduction avec un objectif de cours réduit de 142 à 140 EUR.

Prosiebensat.1 Media : Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours réduit de 8,40 à 6,30 EUR.

Rational : Barclays démarre le suivi à surpondérer avec un objectif de cours de 776 EUR.

Repsol : RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 18 à 17 EUR.

Safran : Bernstein passe de surperformance à performance de marché avec un objectif de cours relevé de 174 EUR à 180 EUR.

Shell : RBC Capital maintient sa recommandation de surperformance avec un objectif de cours réduit de 3100 à 3000 GBX.

Siemens : Citigroup maintient sa recommandation de surperformance et relève l'objectif de cours de 166 à 190 EUR.

Tenaris : Jefferies passe de acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 19 à 18 EUR.

Tikehau Capital : Citigroup maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de cours relevé de 24,50 à 25 EUR.

Tullow Oil : Jefferies passe de conserver à sousperformance avec un objectif de cours réduit de 35 GBX à 27 GBX.

United Internet : Landesbank Baden-Wuerttemberg maintient sa recommandation de conserver avec un objectif de cours relevé de 21 à 24 EUR.

Vallourec : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 17 à 20 EUR.

Vestas Wind Systems : SEB Bank maintient sa recommandation d'achat et relève l'objectif de cours de 210 à 255 DKK.

Worldline : Barclays passe de surpondérer à pondération de marché avec un objectif de cours relevé de 12,20 EUR à 14,20 EUR.

Zurich Insurance Group : Morgan Stanley passe de pondération de marché à souspondérer avec un objectif de cours réduit de 434 CHF à 408 CHF.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

TotalEnergies boucle la vente de ses stations services en Allemagne et au Bénélux à Alimentation Couche-Tard pour 3,4 Md€.

Alstom signe un contrat pour fournir un tramway électrique expérimental à l’oasis d’Al-‘Ula en Arabie saoudite, d'une valeur de plus de 500 M€.

Orange a subi une cyberattaque affectant l'accès à l'internet de ses clients en Espagne.

BNP Paribas émet 750 M€ d'obligations à 8 ans avec un coupon de 4,04%.

ArcelorMittal a réfuté la déclaration de Tauron selon laquelle il a conclu un accord pour racheter la participation de 50% de l'entreprise polonaise dans leur coentreprise Tameh.

Le consortium de repreneurs de Casino détiendra 53,7% du capital du distributeur, les créanciers 46% et les actionnaires actuels 0,3% à l'issue de la recapitalisation. Sorgem Evaluation, l'expert indépendant, a estimé que le plan est équitable.

Euronext a racheté 200 M€ de ses propres actions.

Spie rachète les bretons de JD Euroconfort (11 M€ de revenus annuels).

Les revenus locatifs d’Argan progressent de 11% à 184 M€ en 2023, avec 100% de taux d’occupation.

Bonne nouvelle pour Innate, puisque la FDA a levé la suspension partielle du programme Lacutamab, car le décès d'un patient traité n'avait pas de rapport avec le candidat-médicament.

Les principales publications du jour : Argan...

Dans le vaste monde

Annonces importantes (et moins importantes)