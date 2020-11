Hôpitaux: les frais ambulatoires augmentent, ceux d'hospitalisation stagnent

Neuchâtel (awp/ats) - Les soins ambulatoires ont généré des coûts de 8,4 milliards de francs suisses en 2019. Les frais liés aux hospitalisations s'élèvent à 19,1 milliards de francs suisses, indique vendredi l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les coûts des soins ambulatoires ont augmenté de 4,6% en 2019, indique l'OFS dans un communiqué. Une consultation ambulatoire a coûté en moyenne 420 francs suisses, une hospitalisation 13'200 francs suisses environ. 27% des coûts hospitaliers sont imputables au domaine ambulatoire.

L'OFS recense 20,1 millions de consultations et traitements ambulatoires pour un total de 4,2 millions de patients. Les prestations ambulatoires ont donc augmenté de 7,4% par rapport à l'année dernière. Près d'un million de personnes, soit 12% de la population, ont été hospitalisées en 2019.

En moyenne, 8,9 examens sont effectués chaque jour par IRM dans les hôpitaux suisses, dont 7,6 sont facturés à des tarifs ambulatoires, annonce l'OFS. En 2019, les hôpitaux suisses disposaient de 215 appareils IRM, avec lesquels 3200 examens ont été effectués en moyenne par appareil.

La situation est à peu près semblable pour les scanners CT: 12,9 examens par jour en moyenne, dont 62% relevant du domaine ambulatoire. Les 219 scanners CT installés dans les hôpitaux suisses ont été utilisés plus d'un million de fois l'année dernière.

Première cause d'hospitalisation: les accidents

Avec 190'000 cas, les accidents étaient, comme l'année précédente, la cause la plus fréquente d'hospitalisation en 2019. Les maladies du système ostéo-articulaire comme l'arthrose, les problèmes articulaires et dorsaux viennent en seconde place (177'000 cas).

Plus de 100'000 hospitalisations résultaient de causes psychiques ou du comportement. Parmi elles, les troubles affectifs, dont notamment les dépressions, forment le groupe de diagnostics le plus important, avec 30 000 hospitalisations. 23'000 séjours hospitaliers concernent l'utilisation de substances psychoactives (alcool, drogues, sédatifs). Les hommes représentent deux tiers de ces cas, alors que les femmes sont majoritaires en ce qui concerne les troubles affectifs.

Près de 85'000 enfants sont venus au monde dans les maternités des hôpitaux et des maisons de naissance, dont un peu moins de 27'000 par césarienne, soit 32%.

A la fin de l'année dernière, 220'960 personnes travaillaient dans le secteur hospitalier en Suisse. Le volume de l'emploi atteignait 170'928 équivalents plein temps. La Suisse comptait l'année dernière 281 établissements hospitaliers répartis sur 580 sites.

ats/al