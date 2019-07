Horizon AM : Assia Diffalah nommée au poste de responsable back/middle office

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Horizon Asset Management renforce ses équipes avec le recrutement d'Assia Diffalah en qualité de responsable back/middle office. Dans le cadre de ses missions, Assia Diffalah, 40 ans, encadre et supervise une équipe de 3 personnes dédiée aux opérations de back et middle office. Elle est également chargée de la rédaction des procédures et des modes opératoires sur les fonctionnalités des applicatifs informatiques et elle participe à la mise en place des outils informatiques et au suivi de leurs améliorations.Elle gère également les relations relatives aux ordres de souscriptions, aux ordres de mouvements et autres éléments s'y afférant. Enfin, Assia Diffalah assurer le traitement, le contrôle et la validation des opérations effectuées par le back et middle-office." Le recrutement d'Assia Diffalah nous permet de consolider et de renforcer l'organisation de notre société, commente Arnaud Monnet, directeur générale d'Horizon AM. Assia nous fera notamment bénéficier de sa connaissance et de sa maîtrise des dispositions légales et réglementaires en matière de conformité (MIF, MIF2) ainsi qu'en matière de règles applicables en matière de lutte anti-blanchiment. "Assia Diffalah compte plus de 17 ans d'expérience professionnelle. Avant de rejoindre Horizon AM, elle occupait pendant plus de trois ans le poste de responsable adjoint du middle office titres au sein de La Française Asset Management (La Française AM).