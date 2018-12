Horizon AM annonce 3 prises de participations dans des programmes immobiliers neufs

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Horizon AM, spécialiste de l’immobilier non coté dans le secteur résidentiel en France et en Europe, finance un portefeuille de trois programmes immobiliers situés à Montfermeil et aux Pavillon-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Le logement dans le Grand Paris, Horizon AM y croit : viser le marché le plus tendu de France, tout en anticipant les futurs pôles d’attractivité est la stratégie gagnante du moment."Ces trois projets ont pour particularité commune de créer des résidences à taille humaine en transformant d'ancien pavillons et en optimisant leur capacité de constructibilité. Dans une période où la raréfaction du foncier est l'une des causes principales du déficit de logements, cette mutation de l'individuel vers le collectif contribue à développer de nouvelles offres à prix accessibles tout en évitant l'étalement foncier", rappelle Arnaud Monnet, directeur général.Ces programmes répondent ainsi au modèle d'Horizon AM de se positionner sur des marchés à forte demande, où les perspectives de plus-values immobilières sont réelles, c'est notamment le cas avec le Grand Paris.