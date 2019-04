Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Horizon AM, société annonce le démarrage de la levée de fonds de France Habitat, premier compartiment du fonds Horizon Impact. France Habitat a pour but d’accompagner le financement d’opérations immobilières à vocation sociale et écoresponsable sur le marché français en investissant notamment dans des titres obligataires à haut rendement sélectionnés selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).Le FIA Horizon Impact est une société de libre partenariat (SLP). Il s'agit d'un fonds professionnel spécialisé (" FPS ") déclaré auprès de l'Autorité des marchés financiers.Ce FIA est destiné à une clientèle d'investisseurs professionnels. Le premier compartiment du fonds, nommé France Habitat, a pour objectif de lever 80 millions d'euros d'ici 2020, qui seront dédiés à accompagner des bailleurs sociaux et des promoteurs locaux dans le développement d'opérations à vocation sociale et écoresponsable.Sa cible d'investissement est constituée d'actions et/ou d'obligations à haut rendement permettant de financer des opérations de réhabilitation, de transformation et de promotion immobilière.Le compartiment France Habitat sera ainsi principalement investi en titres de capital ou de quasi-capital et en titres obligataires ou en titres de créances dans des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un Marché d'Instruments Financiers (notamment des SCI, SCCV, SA, SARL, SAS ou SCA).Le compartiment pourra également investir sur une base opportuniste, directement dans des actifs immobiliers ou sous forme d'avances en comptes courants et autres instruments de dette.