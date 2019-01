Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Horizon AM, société de gestion du groupe Horizon dédiée au développement de projets de réhabilitation, de transformation et de promotion immobilière, a atteint 104 millions d’euros d’encours sous gestion à fin 2018. Ils sont répartis pour 35,5 millions d’euros sur la gestion de fonds de type FIA, 13,5 millions d’euros sur des fonds de format club deal, et 55 millions d’euros en mandat de conseil.En 2019, Horizon AM compte poursuivre sa stratégie sur d'autres marchés européens en développant des partenariats notamment en Espagne, au Portugal et au Luxembourg. " Ces pays, tout comme la France et l'Allemagne, bénéficient de fondamentaux solides et connaissent une pénurie de logements dans les grandes villes. Les projets immobiliers que nos fonds financent permettent de répondre à cette forte demande " explique Arnaud Monnet, Directeur général d'Horizon AM.Horizon AM va également poursuivre le développement de projets mixtes, notamment avec la création d'immeubles constitués à la fois de commerces et de logements. Ce type d'opération permettra de favoriser la mixité sociale et sera complémentaire à d'autres projets d'habitat alternatif tel que les résidences de services, les crèches ou les maisons médicalisées. En 2019, Horizon AM compte également renforcer ses liens avec les bailleurs sociaux.La société de gestion a souligné que la sélectivité devient nécessaire dans les opérations de promotion immobilière : les prix de l'immobilier ont monté au cours des dernières années et pèsent désormais sur le pouvoir d'achat des nouveaux acheteurs.