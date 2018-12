Horizon AM finance une résidence de services pour seniors en Allemagne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Horizon AM, spécialiste de l’immobilier non coté dans le secteur résidentiel en France et en Europe, annonce le financement d’une résidence de services pour seniors, située à Garbsen en Basse-Saxe. Le programme immobilier de 2 303 mètres carrés, qui se déploiera sur 3 immeubles pour un total de 26 logements, a été pensé pour répondre parfaitement aux besoins des seniors et des personnes handicapées. La programmation du site et la mise en place d’équipements spécifiques visent à offrir une meilleure indépendance à ses futurs occupants." Orionhof est déjà notre dixième projet en Allemagne. Il s'inscrit dans notre ADN : concilier sans cesse performance économique, impact social et responsabilité environnementale. Cela a été possible grâce à notre partenariat historique avec un acteur local majeur tel que Dolphin Trust qui connait parfaitement nos besoins et qui partage notre vision de l'immobilier responsable " explique Arnaud Monnet, Directeur général en charge du développement de l'ISR d'Horizon Asset Management.