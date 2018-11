Horizon AM prend une nouvelle prise de participation dans un programme immobilier en Allemagne

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Horizon AM, spécialiste de l’immobilier non coté dans le secteur résidentiel en France et en Europe, annonce le financement d’une résidence de services pour seniors, située à Garbsen en Basse-Saxe. Ce programme nommé "Orionhof" se trouve en première couronne d’Hanovre. Il représente le 10ème projet d’Horizon AM en Allemagne. Ce projet est développé par Dolphin Trust, groupe spécialiste de la réhabilitation de bâtiments classés. Le programme immobilier de 2 303 mètres carrés se déploiera sur 3 immeubles pour un total de 26 logements.Le projet prévoit la création de nombreux espaces verts et des toitures végétalisées. Afin de rendre la résidence partiellement autonome en matière d'énergie et d'assurer une consommation d'électricité propre, une partie des bâtiments sera pourvue de panneaux photovoltaïques. L'ensemble de ces mesures permettra de répondre à la norme énergétique KfW55 fixée par l'ordonnance sur les économies.