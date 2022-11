Horizon Therapeutics en discussions avec plusieurs groupes dont Sanofi sur une offre

LONDRES/NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Horizon Therapeutics a confirmé mardi qu'il suscitait l'intérêt de repreneurs potentiels, les grands groupes pharmaceutiques se disputant les médicaments à forte croissance pour alimenter leurs ventes.

Horizon, qui développe des médicaments pour des maladies inflammatoires et auto-immunes rares, a annoncé être en pourparlers "très préliminaires" avec Amgen, Janssen Global Services (Johnson & Johnson) et Sanofi, confirmant ainsi une information du Wall Street Journal selon laquelle le groupe suscite de l'intérêt pour une reprise.

Une transaction portant sur Horizon serait de taille. Le laboratoire affichait une capitalisation boursière de près de 18 milliards de dollars mardi à la clôture de Wall Street et, avec l'habituelle prime de contrôle, le groupe pourrait obtenir un prix bien supérieur à 20 milliards de dollars. L'action Horizon a gagné environ 33% dans les échanges post-clôture après cette annonce.

Un rapprochement reste toutefois incertain et il se peut qu'aucun accord ne soit conclu.

Horizon est coté au Nasdaq, mais son siège social se trouve en Irlande et ses activités se situent à Dublin, à Deerfield (Illinois) et sur un nouveau site à Rockville (Maryland). Son principal médicament, le Tepezza, est utilisé pour traiter la maladie oculaire thyroïdienne, une affection caractérisée par une inflammation progressive et des lésions des tissus autour des yeux.

L'année dernière, le chiffre d'affaires généré par ce produit a plus que doublé, faisant grimper les ventes nettes globales de la société de 47%, à 3,23 milliards de dollars. Horizon a déclaré ce mois-ci que les ventes nettes annuelles mondiales du médicament devraient atteindre un pic de plus de 4 milliards de dollars. La société souhaite faire approuver le produit en Europe et au Japon.

Un rachat d'Horizon, s'il avait lieu cette année, pourrait constituer la plus importante acquisition dans le secteur de la santé au plan mondial en 2022, devant le rapprochement entre Johnson & Johnson et Abiomed.

Horizon a indiqué que, conformément à la réglementation irlandaise, les candidats potentiels à une reprise devaient annoncer leur intention de faire une offre ou non d'ici au 10 janvier.

-Ben Dummett et Laura Cooper, The Wall Street Journal

(Jonathan D. Rockoff a contribué à cet article)

(Version française Maylis Jouaret) ed: LBO

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

November 30, 2022 06:08 ET (11:08 GMT)