Horlogerie: accord sur la compensation du renchérissement en 2019

La Chaux-de-Fonds/Berne (awp/ats) - Un accord est intervenu concernant l'allocation de renchérissement en 2019 pour les travailleurs des industries horlogère et microtechnique. Il se base sur un taux d'inflation de 1,2% en août et sur le salaire horloger médian de 5439 francs suisses.

L'accord prévoit la pleine compensation du renchérissement, selon les deux modes d'augmentation pratiqués dans la branche, a indiqué mardi le syndicat Unia et la Convention patronale de l'industrie horlogère suisse. Il entre en force le 1er janvier prochain.

Dans le détail, l'accord représente un montant de 65 francs suisses par mois pour les salaires entre 4351 et 6527 francs suisses. Pour tous les salaires inférieurs et supérieurs à cette fourchette, l'allocation s'élève à respectivement 52 et 78 francs suisses.

ats/lk