Hosman la néo-agence immobilière s'associe à Luko, la néo-assurance habitation !

La Proptech s’associe désormais à l’Assurtech ! Hosman, la néo-agence immobilière à commission fixe vient d’annoncer officiellement le lancement de sa collaboration avec Luko, la néo-assurance 100% digitale.

C’est finalement un rapprochement assez évident entre ces deux startups qui se sont attaquées toutes les deux à la modernisation de secteurs traditionnels, celui de l’assurance habitation et celui de la vente immobilière. Hosman, c’est la néo-agence immobilière qui propose de prendre en charge 100% de la vente d’un bien immobilier pour un tarif fixe de 4 500 euros. Luko, c’est l’assurance habitation digitale qui permet à ses assurés d’être remboursés en 2h. Grâce à ce premier partenariat entre deux acteurs majeurs de la Tech, les clients de Hosman et de Luko pourront profiter d’une expérience immobilière complète, transparente et efficace.



“Nous associer à Luko nous permet d’avancer sur un des objectifs long terme de Hosman. En plus de proposer une expérience de vente immobilière exceptionnelle, nous souhaitons accompagner nos clients tout au long de leur projet immobilier et cela passe également par le choix d’une assurance habitation qui nous ressemble par sa facilité d’utilisation, sa rapidité et sa transparence. ” Stanislas de Dinechin, co-fondateur d’Hosman.