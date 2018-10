Hosman lève 1,5m pour révolutionner l'agence immobilière

Hosman annonce une levée de 1,5m€ auprès d'une "dream team" de Business Angels. La start-up a l'ambition de révolutionner la vente immobilière en proposant un forfait fixe de 4 500 euros et en utilisant le meilleur du digital et de l'humain pour offrir une qualité de service irréprochable. La start-up a conquis le coeur de plus de 100 clients en quelques mois et cherche désormais à accélérer son développement pour prendre une place de leader en France.

Hosman a réalisé une levée de fonds de 1,5m€ auprès d'une équipe de business angels, dont chacun apporte un savoir-faire particulier nécessaire à la réalisation de la mission de la start-up : révolutionner l'agence immobilière. La levée de fonds permettra d'embaucher d'ici fin 2018 une quinzaine d'experts en immobilier, de commerciaux et d'ingénieurs afin d'accélérer son développement. La start-up veut poursuivre un rythme de croissance de 30% par mois et investir dans le développement de sa technologie permettant d'améliorer l'efficacité de la vente et la qualité du service pour le vendeur et l'acheteur. L'expérience client est au coeur de la stratégie d'Hosman.

L'idée d'Hosman est de réinventer ce métier en utilisant le digital et la technologie pour offrir une expérience client exceptionnelle et un service irréprochable. Le tout à un prix beaucoup moins élevé que les acteurs traditionnels. La société propose donc de prendre en charge 100% de la vente d'un bien immobilier (y compris les visites), pour un prix fixe de 4 500€, payable uniquement en cas de succès de la vente. La start-up a fait le choix de supprimer le mode de rémunération à la commission, car ses fondateurs n'y trouvaient pas de justification économique : vendre un appartement de 40m2 ou de 80m2 est le même travail, pourquoi gagner 2 x plus dans un cas que dans l'autre ? Les cofondateurs ont également la conviction que si le digital peut améliorer l'efficacité de la vente ainsi que l'expérience du vendeur et l'acheteur, il ne pourra jamais remplacer l'interaction humaine. Le digital permet d'avoir un service de haute qualité, humain et sans approche low-cost, et en même temps de profiter de prix plus bas qu'une agence traditionnelle.

Basé à Paris, Hosman propose ses services dans la majorité de l'Ile-de-France, et de nouvelles villes devraient ouvrir en province courant 2019.

www.hosman.co

