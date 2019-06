Hosman poursuit sa croissance et passe la barre des 350 clients

Après avoir réalisé une levée de fonds de 1,5 million d'euros fin 2018, la startup Hosman, acteur innovant sur le secteur de la proptech, valide la pertinence de son positionnement en annonçant une très forte accélération de ses activités sur le début de l'année (l'activité a été multiplié par 7,3 par rapport à l'année dernière).

Cofondée par Benjamin Bavuz, Paul-Henri Chopin et Stanislas de Dinechin, la start-up est née d'un constat simple : il n'existe pas en France de solution satisfaisante pour un propriétaire qui cherche à vendre son bien. L'idée d'Hosman est de réinventer le métier en utilisant le digital et la technologie pour offrir une expérience client et un service irréprochables. Le tout à un prix beaucoup moins élevé que les acteurs traditionnels. La société propose donc de prendre en charge 100 % de la vente d'un bien immobilier pour un prix fixe de 4 500 €, payable uniquement en cas de succès de la vente.

Les grands chiffres d'Hosman sur le premier semestre 2019

- 23 000 € d'économies réalisées en moyenne par vente

- 8,6 millions d'économies cumulées par les vendeurs

- plus de 350 clients vendeurs grâce à un bouche-à-oreille

- excellente satisfaction client (5/5 sur Trustpilot)

- 3 500 visites effectuées

Stanislas de Dinechin, Président d'Hosman « Nous sommes fiers d'annoncer une croissance record sur ce premier semestre. 2019 est une année d'accélération qui démontre clairement que nous avons pris les bonnes options et que notre offre répond parfaitement aux besoins des acheteurs et des vendeurs. Nous allons continuer d'investir pour faire évoluer nos plateformes technologiques et recruter de nouveaux collaborateurs. Hosman se positionne indiscutablement comme l'un des acteurs les plus en pointe sur le marché de la proptech et se donne pour objectif de simplifier toujours plus l'acte d'achat et de vente de biens immobiliers. »

A propos d'hosman : https://www.hosman.co

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Hosman via Globenewswire