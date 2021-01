Hôtellerie & Loisirs Environnement très instable

En 2019, le tourisme mondial avait connu une croissance des arrivées de 4%, la France étant la première destination. 2020 sera une année bien différente.



Sous l'effet de la pandémie de Covid-19, et d'après l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), les arrivées de touristes internationaux ont chuté de 70% dans le monde sur les huit premiers mois de 2020 par rapport à 2019.

Le tourisme mondial en forte chute

Les mois d'été, qui constituent habituellement la haute saison touristique dans l'hémisphère nord, ont enregistré une dégringolade de 81% de touristes en juillet (sur un an) et de 79% en août. Cela représente 700 millions d'arrivées de touristes en moins, et une perte de 730 milliards de dollars pour le secteur touristique mondial, soit plus de huit fois la perte enregistrée après la crise financière mondiale de 2009 selon l'OMT. Pour l'ensemble de 2020, l'OMT table sur un recul de 70% sur un an des arrivées de voyageurs, et ne prévoit pas de rebond avant la fin 2021. La mise au point du vaccin est envisagée par les professionnels comme l'élément déclencheur de la reprise. Toutefois il faudrait vacciner au moins 60% de la population pour parvenir à une immunité collective. En attendant, la multiplication des tests rapides reste un autre levier en vue de la reprise du secteur du voyage. Pourtant, la non-généralisation des tests antigéniques créé encore un environnement très instable pour le secteur.

Difficultés pour la filière ski française

Sur les dernières années, les vacances de Noël ont représenté 12% de l'activité des domaines skiables. Pour aider les professionnels des stations de montagne, affectés par la fermeture prolongée des remontées mécaniques jusqu'à début 2021, les autorités ont présenté un plan de 400 millions d'euros. La mise en oeuvre de ce plan dépend de l'approbation de la Commission européenne. La situation de Compagnie des Alpes (CDA) reflète bien les difficultés du secteur. La filiale cotée de la Caisse des Dépôts exploite les domaines d'une dizaine de stations alpines dont celui de La Plagne Sur son exercice 2019-2020, clos le 30 septembre, le manque à gagner dû à la crise sanitaire est de l'ordre de 240 millions d'euros, soit une baisse de 28% du chiffre d'affaires annuel.