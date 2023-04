Zurich (awp) - Le voyagiste Hotelplan a désigné Torge Petersen à la tête de son unité Volume Tour Operating. A compter du 1er juillet prochain, le quinquagénaire succédera à Katja Altmann, qui assume la fonction par intérim depuis septembre dernier, et siégera à la direction du groupe.

En tant que directeur des opérations (COO), M. Petersen sera responsable des vacances balnéaires, voyages intervilles et individuels pour les marques Hotelplan, Vacances Migros et vtours, ainsi que des activités de courtage aérien en Suisse et en Allemagne, indique la filiale du géant orange lundi dans un communiqué.

Actuellement à la tête de la plateforme de location de logements de vacances e-domizil, M. Petersen peut se prévaloir d'une certaine expérience dans le tourisme, après avoir officié chez vtours de 2010 à 2016, notamment en tant que directeur de la gestion des produits et des ventes.

Il remplacera Katja Altmann, qui avait pris la tête de l'unité à titre intérimaire en septembre 2022, suite à la maladie du titulaire Tim Bachmann. Cette dernière restera active pour le secteur dont elle avait jusqu'ici assumé la direction.

Le secteur Volume Tour Operating comptera par ailleurs une nouvelle directrice Contracting & Sourcing au sein de sa centrale d'achat en la personne de Meltem Aydin. La future quadragénaire a occupé différents postes auprès de FTI Touristik et de HC Touristik, où elle a pu notamment acquérir une vaste expérience dans l'achat de prestations aériennes et hôtelières dans le secteur des vacances balnéaires.

buc/rp