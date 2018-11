Hotelplan confiant pour ses activités hivernales 2018/19

Zurich (awp) - Hotelplan se montre confiant pour la saison hivernale à venir. Les réservations sont en progression pour l'instant, "dans le haut de la fourchette à un chiffre", a précisé mardi le voyagiste détenu par Migros.

Dans le segment des court et moyen courriers, les Îles Canaries sont une destination très demandée, tandis que la Norvège et la Laponie attire de plus en plus de voyageurs. Pour l'Egypte, les réservations ont même doublé. Du côté des longs courriers, les réservations pour la Thaïlande sont en forte croissance.

"Même si l'évolution des prix devait rester difficile en raison de la structure tarifaire de nos concurrents et des agences de voyages en ligne, nos produits chez Hotelplan Suisse offrent un rapport qualité/prix attrayant", affirme Daniel Bühlmann, directeur des opérations du voyagiste.

Même sur le plus long terme, les perspectives sont positives, les premières tendances montrant une hausse des réservations pour l'été 2019. Chypre se dessine comme une destination phare tandis que le démarrage est solide pour la Tunisie et les îles grecques.

Dans le segment des voyages individuels, la Scandinavie devrait être la destination la plus prisée cet été alors que dans le secteur des longs courriers, les Etats-Unis, le Canada et les croisières seront les plus tendances.

Concernant ses résultats annuels, le groupe affirme avoir terminé l'exercice 2017/18 dans les chiffres noirs, malgré des réservations en dent de scie. Cela s'explique par le fait que le bel été en Suisse n'a pas poussé aux réservations de dernières minutes. La Coupe du monde de football en Russie a également eu un impact. Le groupe ne donne pas de chiffres détaillés.

