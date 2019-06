Hotelplan optimiste pour l'année en cours

Zurich (awp) - Hotelplan Suisse se veut optimiste pour l'exercice 2018/19 en cours. La filiale helvétique du voyagiste de Migros, après un début d'année plutôt timide et une affirmation de la tendance aux réservations à court terme, évoque un bilan intermédiaire favorable et table sur une hausse du chiffre d'affaires.

"En raison de l'été chaud de l'année dernière en Suisse, nos clients se montrent hésitants quant à réserver des vacances d'été", déclare Daniel Bühlmann, responsable des opérations de la filiale helvétique du voyagiste du géant orange, Hotelplan Suisse, cité dans le communiqué diffusé lundi.

"Frileuses" en début d'année, les réservations pour les vacances de Pâques et de printemps affichaient une progression à la mi-mars.

A la faveur de cette embellie printanière, Hotelplan se montre satisfait de la saison hivernale 2018/2019, laquelle s'est révélée conforme aux attentes. Pour les vacances d'automnes, les voyageurs s'intéressent tout particulièrement aux îles méditerranéennes. Ces derniers ont ainsi réservé leur séjour près de six mois à l'avance, se focalisant principalement sur la Grèce, l'Espagne et Chypre.

Les destinations comme la Turquie, la Tunisie et l'Egypte affichent quant à elles la plus forte augmentation en pourcentage par rapport à l'année dernière. Le secteur des voyages individuels et des séjours balnéaires long-courriers semble lui aussi porteur, en particulier vers les Caraïbes, l'océan Indien et la Thaïlande, les réservations pour la saison hivernale 2019/20 faisant déjà état d'une progression à deux chiffres du nombres de passagers au regard de l'année précédente.

Hotelplan Suisse observe en outre une demande accrue pour les vacances actives, notamment pour des séjours d'héliski dans diverses destinations, des marathons de ski de fond ainsi que des tours accompagnés à vélo. L'unité est présente sur le marché helvétique via ses marques Globus Voyages, Travelhouse, Tourisme Pour Tous, Hotelplan et Vacances Migros.

Sur l'exercice décalé 2017/2018, clos fin octobre, le groupe Hotelplan avait essuyé une perte opérationnelle (Ebit) de 3 millions de francs suisses, après un résultat positif de 5 millions douze mois plus tôt. Le voyagiste a notamment souffert des atermoiements sur le Brexit, d'une période estivale particulièrement chaude qui n'a pas incité à partir en vacances et de la faillite de plusieurs compagnies aériennes. Le chiffre d'affaires avait lui crû de 5,2% à 1,45 milliard de francs suisses.

vj/al