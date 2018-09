Hotelplan réorganise ses activités avec un transfert de Powder finder

Glattbrugg (awp) - Après examen de son portefeuille de marques, Hotelplan Suisse a décidé de transférer en interne Powder finder, ses activités dédiées au ski et à l'héliski, à son spécialiste du voyage individuel Travelhouse. Le changement prendra effet dès le mois de novembre, a souligné le voyagiste détenu par Migros jeudi.

Les voyages réservés sous la marque Powder finder seront réalisées par Travelhouse et les offres en ligne seront intégrées sur le site web de ce dernier, précise le communiqué.

Outre les offres de ski et d'héliski, la marque Travelhouse est complétée par d'autres domaines tels les voyages de golf, de sport et pour les fans.

"Cette décision n'a aucune influence sur l'organisation actuelle et n'entraîne aucune suppression d'emplois. Nous sommes convaincus que cette intégration créera une présence encore plus forte sur les marchés de niche et renforcera la marque Travelhouse", a déclaré Daniel Bühlmann, directeur des opérations (COO) d'Hotelplan Suisse.

mk/cf/ol/ck