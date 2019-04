Hotelplan se dote d'un nouveau responsable de division

Zurich (awp) - Le voyagiste Hotelplan, filiale du géant orange Migros, a nommé Jörg Herrmann au poste de directeur général de sa division Holiday Home Division spécialisée dans les maisons de vacances. Il succède à Thomas Stirnimann qui avait assumé ces fonctions à titre intérimaire pendant un an et demi.

Holiday Home Division regroupe les marques Interhome et Inter Chalet. Michael Figlestahler, directeur des ventes et du marketing, devient directeur général adjoint et Marcello Bologna conserve ses fonctions de directeur financier, a précisé Hotelplan dans un communiqué.

Sur l'exercice décalé 2017/2018 clos fin octobre, Hotelplan a inscrit une perte opérationnelle (Ebit) de 3 millions de francs suisses. Le chiffre d'affaires a quant à lui progressé de 5,2% à 1,45 milliard.

al/fr