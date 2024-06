Le courtier en assurance Howden Group a déclaré qu'il avait contribué à la création de la première police de garantie et d'indemnisation au monde pour les crédits carbone, dans le cadre des efforts visant à améliorer la confiance dans le marché.

Les crédits carbone, générés par des projets qui suppriment ou évitent les émissions de carbone, sont considérés comme un outil important pour aider les entreprises à respecter leurs engagements en matière d'émissions nettes zéro et à financer des projets de conservation et de réduction du carbone.

Pourtant, la croissance a été freinée par des problèmes de qualité, notamment en ce qui concerne la question de savoir si les avantages environnementaux revendiqués d'un projet se sont réellement concrétisés, ce à quoi la politique de Howden vise à remédier.

Le premier acheteur de cette politique est la société britannique Mere Plantations, qui l'a appliquée à 300 000 crédits générés par un projet au Ghana visant à restaurer 10 000 acres de terres dégradées au sein de la réserve forestière Afram Headquarters.

Le projet devrait permettre d'éliminer 2,9 millions de tonnes de carbone entre 2011 et 2031.

La politique de Howden vise à protéger contre les activités frauduleuses au niveau du projet, en donnant une assurance sur la façon dont les crédits ont été produits, ce qui devrait permettre aux développeurs de projets de demander une prime pour les crédits.

Si, par exemple, un projet a vendu deux fois les mêmes crédits, ce que l'on appelle le double comptage, laissant l'acheteur initial dans l'incapacité de revendiquer l'impact environnemental total, la police paierait la perte que l'acheteur pourrait prouver.

"Nous utilisons un mécanisme basé sur le marché pour inscrire ces barrières de qualité dans un langage juridique", a déclaré Charlie Pool, responsable de l'assurance carbone chez Howden. "Nous utilisons un secteur réglementé pour apporter la gouvernance et la réglementation qui font défaut au marché.

M. Pool a déclaré que l'initiative de Howden agira comme "une prévention plutôt qu'un remède" parce qu'elle fournit une assurance au niveau de la création des crédits, plutôt qu'une fois que les crédits sont vendus sur le marché.

Howden propose déjà aux acheteurs de crédits un produit qui les couvre en cas de négligence et de fraude de la part de tiers, réduisant ainsi le risque potentiel de réputation pour les entreprises qui achètent des crédits de carbone.

Howden a déclaré que la garantie et l'indemnisation devraient permettre aux développeurs de projets de facturer une prime pour les crédits couverts par la police.

D'autres projets de boisement, de reboisement et de revégétalisation génèrent des crédits dont le prix médian est de 17 dollars et la fourchette de 0 à 35 dollars, selon Renoster, une société basée au Texas qui évalue la qualité des projets carbone. (Reportage de Virginia Furness ; Rédaction de Simon Jessop et Susan Fenton)