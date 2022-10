Hu Chunhua : Des racines rurales au candidat au poste de premier ministre chinois

Depuis qu'il est devenu le plus jeune des quatre vice-premiers ministres en 2018, Hu a supervisé les portefeuilles de la lutte contre la pauvreté, de l'agriculture, du commerce et des échanges au milieu des bouleversements du COVID-19 et de la politique économique de plus en plus nationaliste et étatique de la Chine.

Avant cela, il a passé cinq ans comme chef du parti de Guangdong, la plus grande économie de niveau provincial de la Chine. Certains analystes estiment que son expérience opérationnelle le rend particulièrement qualifié pour assumer le rôle de numéro 2 de la Chine.

Alors que l'on s'attend à ce que Xi Jinping décroche un troisième mandat lors du congrès du parti qui débute le 16 octobre, les spéculations vont bon train quant à la personne qui sera choisie pour remplacer Li Keqiang en tant que prochain premier ministre chinois - un rôle qui semble avoir perdu de son importance à mesure que le pouvoir de Xi s'est accru.

"Pour son bilan politique, je choisirais Hu", a déclaré Yu Jie, chargé de recherche principal sur la Chine à Chatham House. "Il a une très bonne réputation, que ce soit dans les provinces ou dans son poste de vice-premier ministre. C'est quelqu'un qui tient ses promesses."

Hu est dépeint dans les médias d'État comme un homme d'action, parfois montré en train de vérifier les progrès de la plantation dans des provinces éloignées.

À 59 ans, Hu est assez jeune selon les normes d'âge chinoises pour effectuer deux mandats de cinq ans en tant que premier ministre, contrairement à Wang Yang, considéré comme un autre prétendant au poste, qui a 67 ans.

RACINES DE LA LIGUE DE LA JEUNESSE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ

Hu a fait ses débuts dans le terrain d'entraînement du parti de la Ligue de la jeunesse communiste. Après avoir été envoyé au début des années 1980 au Tibet, où le futur président Hu Jintao allait devenir le patron du parti, il s'est fait connaître comme l'un des protégés de Hu.

Malgré ses racines dans la Ligue de la jeunesse - la faction était considérée comme une rivale de celle de Xi - Hu a prouvé sa loyauté envers Xi, en promouvant nombre de ses initiatives dans les zones rurales, notamment la campagne d'éradication de la pauvreté.

La Chine a déclaré avoir mis fin à l'extrême pauvreté l'année dernière, un succès majeur pour Xi, mais aussi pour Hu, a déclaré Zhang Hongzhou, chargé de recherche au Programme Chine de la S. Rajaratnam School of International Studies à Singapour.

La supervision de l'agriculture par Hu est également un atout essentiel après que Xi ait élevé la sécurité alimentaire au rang de priorité après l'épidémie de COVID-19, apparue dans la ville centrale de Wuhan.

La décision de ne pas faire de compromis sur la distribution de nourriture dans les premières semaines de la pandémie en 2020 a été cruciale, a déclaré un diplomate basé à Pékin.

"L'agriculture n'est pas très glamour, mais elle est extrêmement importante pour le Parti communiste et la politique intérieure. La personne qui en est chargée doit être une personne de confiance", a déclaré Yu de Chatham House.

Hu a également écrit un éloge des "réalisations historiques" de Xi sur les questions rurales, publié dans le Quotidien du peuple, le journal officiel du parti, en juillet. L'article mentionne Xi une cinquantaine de fois, louant la façon dont il "prend personnellement le commandement, va personnellement au combat et supervise personnellement la bataille" contre la réduction de la pauvreté.

Bien que l'on sache peu de choses sur les opinions de Hu - la politique chinoise est devenue de plus en plus opaque sous Xi - Hu apparaît comme détendu et sait écouter, disent les personnes qui l'ont rencontré, ce qui le fait paraître ouvert et intéressé par la réforme.

"Il s'est véritablement intéressé et a prêté attention à ce que j'avais à dire, ainsi qu'à mes collègues des autres chambres", a déclaré Joerg Wuttke, président de la Chambre de commerce de l'UE en Chine.

Hu avait également plaisanté sur la longue liste de plaintes de la chambre européenne concernant la politique économique chinoise. "D'autres dirigeants n'auraient pas pris cela tout à fait (aussi) bien", a déclaré Wuttke.