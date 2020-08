Huawei Suisse se dote d'un responsable cybersécurité

Zurich (awp) - La représentation helvétique du géant technologique chinois Huawei se dote d'un responsable cybersécurité avec l'engagement de Doron Zimmermann. Le nouveau cadre, en provenance de La Poste suisse, rapportera directement au directeur général Wang Haitao, précise un communiqué diffusé vendredi.

M. Zimmermann aura pour cahier des charges de conseiller les unités d'entreprise de Huawei en Suisse en matière de conformité légale et réglementaire, en plus de la gestion des risques cybernétiques dans les domaines de la vente et de l'approvisionnement en particulier.

jh/al