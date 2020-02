Huawei lance un téléphone à 2499 EUR

Le nouveau Mate XS arrive un an après que le géant chinois de la technologie ait présenté son premier téléphone pliable, dont les écrans s'ouvraient dos à dos pour créer un écran de huit pouces. Cet appareil a été mis en vente en Chine en novembre après que la société en ait amélioré la conception. Le Mate XS a la même taille d'écran que son prédécesseur, mais il est doté d'un écran plus résistant et d'un mécanisme de charnière amélioré pour rendre l'appareil plus durable.

Le lancement a été diffusé en streaming depuis Barcelone, où le Mobile World Congress devait se tenir cette semaine avant d'être annulé à cause du coronavirus. Samsung Electronics, le premier fabricant mondial de smartphones en volume, a battu de justesse son rival dans la course au smartphone pliable l'année dernière, mais son lancement a été retardé après des soucis d'écran.

Le Mate XS n'aura pas accès à une version sous licence du système d'exploitation Android de Google, après la décision des États-Unis de punir le groupe chinois, accusé d'espionner au profit de Pékin. Huawei a également lancé un haut-parleur développé avec le spécialiste français de l'audio Devialet, la première tablette de sa gamme Mate, et deux nouveaux ordinateurs portables.