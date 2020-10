Huawei négocierait la vente d'Honor à Digital China

La société Huawei, en difficultés à cause des mesures américaines à son encontre, est en train de redéfinir ses priorités et se concentrera sur ses téléphones Huawei haut de gamme plutôt que sur la marque Honor. Le périmètre des actifs à vendre doit encore être finalisé mais pourraient inclure la marque Honor, la recherche et le développement, les capacités de développement et les activités de gestion de la chaîne d'approvisionnement, ont déclaré deux personnes au fait du dossier interrogées par Reuters.

Digital China, le principal distributeur des téléphones Honor, semble en pole-position, mais d'autres acheteurs potentiels incluent le fabricant chinois d'électronique TCL et le fabricant concurrent de téléphones intelligents Xiaomi Corp, selon les personnes interrogées. Les sources ont refusé d'être identifiées car les discussions étaient confidentielles. Huawei et TCL ont refusé de commenter. Digital China et Xiaomi n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

La marque Honor a été créée par Huawei en 2013, mais l'entreprise fonctionne largement indépendamment de sa société mère. Elle est en concurrence avec Xiaomi, Oppo et Vivo sur le marché très concurrentiel des téléphones à bas prix en Chine et ses téléphones sont également vendus en Asie du Sud-Est et en Europe.

Kuo Ming-chi, un analyste de TF International Securities, a déclaré que toute vente par Huawei de l'entreprise de smartphones Honor serait une situation gagnant-gagnant pour la marque Honor, ses fournisseurs et l'industrie électronique chinoise. "Si Honor est indépendante de Huawei, ses achats de composants ne seront plus soumis à l'interdiction américaine sur Huawei. Cela aidera le secteur des smartphones d'Honor et ses fournisseurs", a-t-il écrit dans une note de recherche la semaine dernière L'industrie des téléphones à bas prix fonctionne avec des marges réduites et Honor a enregistré moins de 5 milliards de yuans de bénéfice net sur un chiffre d'affaires d'environ 70 à 80 milliards de yuans l'année dernière, a déclaré l'une des personnes interrogées. Si son offre est retenue, Digital China, qui s'associe également à Huawei dans le domaine du cloud computing, prévoit de financer la majeure partie de l'opération par des prêts bancaires et devrait assurer le financement dans les semaines à venir.