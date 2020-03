Hudson Valley Wireless déploie la solution vEPC LTE « cloud-native » de Mavenir

Hudson Valley Wireless (« HVW ») a choisi de déployer la solution vEPC LTE « cloud-native », de Mavenir pour son dernier projet. HVW conclut des partenariats public-privés officiels (P3) avec des entités gouvernementales locales, et collabore avec le gouvernement d’État et fédéral pour financer et déployer le réseau dans les communautés peu ou non desservies.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20200311005745/fr/

« Nous avons choisi Mavenir comme partenaire de confiance pour fournir une transition fluide vers la 5G tout en diminuant le coût total de possession », a expliqué Jason Guzzo, directeur général de HVW.

« La solution bundle virtuelle « cloud-native » de Mavenir se positionne idéalement pour répondre aux besoins des fournisseurs de services tels que Hudson Valley Wireless. Cette solution évolutive permet de gérer à terme des millions d’abonnés et des centaines de Gbit/s de données », a déclaré Ashok Khuntia, VPE et DG du Packet Computing de Mavenir. « Elle est conçue de bout en bout pour les environnements natifs du cloud et offre un coût de possession faible. »

HVW propose actuellement un accès internet fixe sans fil sur plus de 3 500 miles carrés. Ce réseau dessert 200 000 foyers, 8 500 entreprises et 450 institutions gouvernementales.

La solution vEPC de Mavenir avec MME, SAEGW et HSS est désormais commercialisée et permet à HVW d’augmenter le nombre de ses abonnés. Les fonctions sont notamment :

Réduction du coût de déploiement des infrastructures avec une architecture modulaire basée sur les microservices, ce qui permet l’ajout indépendant de capacités en matière de débit, de transactions et de sessions

Optimisation de l’utilisation des ressources et augmentation de l’agilité de l’entreprise grâce à une évolutivité à la demande

Évolutivité granulaire à travers plusieurs fonctions, ce qui empêche l’excès de provisionnement et permet aux opérateurs de gérer la croissance au rythme de celle du marché

Options évolutives horizontales et verticales pour prendre en charge les capacités de traitement du trafic pour tous les évènements

Cadre NFV et SDN flexible pour permettre la séparation entre plan de contrôle et plan utilisateur

Prise en charge des cas de faible latence en plaçant le plan utilisateur en périphérie de réseau

Grandes capacités d’intégration des applications, à l’aide de la corrélation des données et des capacités de streaming intégrées

Fonctionnement dans le cloud privé, par exemple dans des centres de données hébergés par HVW à l’heure actuelle, et opérationnalité pour le cloud public

À propos de Mavenir :

Mavenir est le seul fournisseur de logiciel réseau « cloud-native » de bout en bout, de l’industrie, dont la mission est d’accélérer la transformation des réseaux logiciels et de redéfinir l’économie des réseaux pour les fournisseurs de services de communication (FSC), en offrant un portefeuille de produits global de bout en bout dans chaque couche de la pile d’infrastructure de réseau. Des couches d’application/de service 5G au cœur du paquet et aux RAN, Mavenir ouvre la voie aux solutions de mise en réseau, évoluées et cloud natives, offrant des expériences innovantes et sécurisées aux utilisateurs finaux. Tirant parti des innovations à la pointe du secteur, telles que VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS), Multi-ID, vEPC et OpenRAN vRAN, Mavenir accélère la transformation des réseaux pour plus de 250 clients FSC dans plus de 140 pays, qui desservent en tout plus de 50 % des abonnés dans le monde.

Nous accueillons à bras ouverts les architectures technologiques et les modèles d’entreprise innovants et disruptifs qui favorisent l’agilité, la souplesse et la rapidité des services. Grâce à des solutions qui propulsent l’évolution NFV vers l’économie à l’échelle du Web, Mavenir propose des solutions aux FSC pour réduire les coûts, générer des revenus et protéger les revenus. En savoir plus sur mavenir.com.

Mavenir, le logo M et CloudRange sont des marques déposées appartenant à Mavenir Systems, Inc.

Copyright © 2020 Mavenir Systems, Inc. Tous droits réservés.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200311005745/fr/