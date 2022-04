Huit ans après la révolution de Maidan, l'Ukraine est mieux équipée pour l'infoguerre avec la Russie

Pour Alya Shandra, c'est la décision de son petit ami danois de l'époque de renoncer à une visite à Kiev parce qu'il pensait qu'il y avait des nazis en Ukraine.

Ils ont tous deux été tellement en colère face au refus de leurs proches de mettre les pieds en Ukraine à cause de ce qu'ils avaient lu, entendu ou regardé sur le pays en 2014, lorsque des manifestations de masse dans le centre de Kiev ont renversé un président pro-russe impopulaire, qu'ils ont décidé de trouver des moyens de contester un récit qu'ils rejetaient.

Tous deux ont fait partie d'une avant-garde de volontaires luttant contre la "propagande russe" qui, pendant des années, s'est répandue à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine, maintenant le pays pratiquement enfermé dans un récit que la plupart rejetaient mais qu'ils avaient du mal à contrer.

Huit années d'entraînement à contrer la désinformation, disent-ils, les ont préparés à l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

Elles leur ont également montré comment combattre, dans leur pays et à l'étranger, les allégations selon lesquelles l'Ukraine abrite des néonazis déterminés à détruire sa population russophone, et comment présenter un récit selon lequel le pays, une ancienne république soviétique, souhaite se développer de manière indépendante.

Fedchenko a contribué à cofonder StopFake, un service de vérification des faits, en mars 2014 avec des collègues et des étudiants de l'école de journalisme de Kyiv-Mohyla pour "démystifier pièce par pièce" la désinformation et les fake news russes. Shandra a participé à l'organisation d'EuroMaidan Press, un journal en ligne de langue anglaise, pour tenter de proposer au public étranger des articles et des analyses rédigés par des Ukrainiens.

"Nous avons fait beaucoup de choses pendant ces huit années et nous avons beaucoup appris sur la désinformation... Nous étions absolument sûrs du moment où elle (la guerre) allait se produire", a déclaré Fedchenko à Reuters par téléphone depuis sa nouvelle maison, qu'il espère temporaire, dans l'ouest de l'Ukraine, largement épargnée par l'invasion jusqu'à présent.

"Il y avait eu une augmentation absolument énorme de tous ces récits (russes), toutes les cases sont cochées et tout était prêt pour la guerre."

Fedchenko a déclaré qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau dans le récit actuel - une répétition des lignes qui l'ont poussé à créer son organisation pendant les manifestations connues sous le nom de "révolution Maidan", ou révolution de la dignité, qui ont évincé le président de l'époque, Viktor Yanukovich, après qu'il ait rompu sa promesse de développer des liens plus étroits avec l'Union européenne.

La seule différence était que le rythme s'était accéléré après que le président russe Vladimir Poutine ait écrit dans un essai en juillet de l'année dernière que les dirigeants soviétiques avaient inventé une république ukrainienne en 1922 et que l'Ukraine d'après 2014 se laissait aller aux néonazis.

Le 24 février, Poutine a lancé ce qu'il a appelé "une opération militaire spéciale" pour "s'efforcer de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine". L'Ukraine, une démocratie parlementaire, affirme avoir été envahie sans provocation.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, surnommé le "communicateur en chef" qui a joué un rôle crucial dans le ralliement du soutien international à Kiev par le biais de messages vidéo quotidiens, rejette cette affirmation, affirmant que la Russie a l'intention de détruire son pays dans un assaut contre la démocratie qui dépasse les frontières de l'Ukraine.

DES ANNÉES DE GUERRE

Fedchenko et Shandra, comme de nombreux volontaires ukrainiens qui achètent aujourd'hui des fournitures médicales pour l'armée et aident aux livraisons de nourriture, se sont fait les dents lors de la révolution de 2014, un soulèvement de rue de plusieurs mois qui a chassé Ianoukovitch.

Ils sont intervenus pour occuper le vide laissé par le gouvernement. Plus agiles que l'État, ils ont formé des réseaux et utilisé les nouvelles technologies pour combattre ce qu'ils appellent la machine de propagande de la Russie.

En 2014, l'un des "déboulonnages" les plus mémorables de Fedchenko était l'information selon laquelle les Ukrainiens avaient crucifié un jeune garçon dans la ville de Sloviansk, dans l'est du pays, car son père était membre des séparatistes soutenus par la Russie qui y avaient sculpté deux îlots étatiques autoproclamés.

Dans la guerre actuelle, il s'agit d'une allégation faite le 9 mars selon laquelle l'Ukraine aurait planifié une offensive contre cette région, que la Russie appelle les "républiques du Donbass". Les documents produits, selon StopFake, font en fait référence à une séance d'entraînement conjointe de l'armée et de la Garde nationale dans la région de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine.

Après avoir vu l'Ukraine perdre la Crimée au profit de l'annexion par la Russie en 2014, avoir vu les séparatistes soutenus par la Russie déclarer deux mini-républiques dans l'est, puis avoir perdu un gouvernement lorsque Ianoukovitch a été renversé, ils disent qu'ils n'avaient guère le choix.

"À cette époque (en 2014), j'avais genre 20 ans et quelques. Je commençais à comprendre que quelque chose n'allait pas dans mon pays..., alors quand Euromaidan (la révolution) est arrivé, j'ai essentiellement abandonné tout ce que je faisais", a déclaré Shandra à Reuters dans la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine.

Elle a raconté comment son petit ami de l'époque avait refusé de la visiter en Ukraine à cause des "nazis" : "Cela m'a tellement choquée que j'ai décidé que je devais faire quelque chose à ce sujet..., car il était incompréhensible qu'il puisse croire (la propagande) plutôt que moi".

Elle a participé à la création d'Euromaidan Press et, après avoir passé un an sans salaire, a obtenu une aide initiale du militant des droits de l'homme et historien néerlandais Robert van Voren, puis plus tard une subvention de la Fondation internationale Renaissance, fondée par le milliardaire des fonds spéculatifs et philanthrope George Soros.

Aux côtés d'autres organisations de médias dans leur "petit club", qui comprend également le magazine ukrainien Krytyka et le site d'investigation InformNapalm, ils aident les médias étrangers à trouver des contacts ukrainiens pour s'assurer que leurs voix sont entendues.

UNE AURA DE CRÉDIBILITÉ

Colin Alexander, maître de conférences en communication politique à l'université de Nottingham en Angleterre, a déclaré que les Ukrainiens avaient commencé à faire des messages d'une manière qui renforçait leur propre crédibilité.

"Au cours des quatre-cinq dernières années, en particulier depuis l'arrivée au pouvoir de Zelenskiy, vous voyez cette réelle insistance sur - au diable ce que disent les Russes et construisons notre propre aura de légitimité".

Les chiffres du lectorat sont difficiles à obtenir et Shandra admet que le sien n'est pas le plus important, mais StopFake est devenu un vérificateur de faits tiers chez Facebook. Pour Fedchenko, devenir une personnalité publique a également entraîné des difficultés. Il a été accusé d'avoir des penchants néo-nazis par le site ukrainien en ligne Zaborona - une allégation que son entreprise, et lui-même, démentent.

Il n'a toujours pas parlé à sa tante, qui vit en Crimée annexée par la Russie, mais il est en quelque sorte reconnaissant que son refus de lui rendre visite l'ait incité à combattre la propagande.

Fedchenko a même essayé d'atteindre les auditeurs de Crimée avec des podcasts hebdomadaires à la radio, et ceux des régions séparatistes de Donetsk et de Louhansk avec un journal mensuel gratuit "Your Right to Know", et des programmes de radio et de télévision.

Le journal a disparu il y a trois ans, tandis que les émissions de télévision se sont arrêtées lorsque la guerre a commencé, car le personnel, effrayé, s'est éloigné de Kiev où se trouvaient les installations de production. Fedchenko espère qu'elles reprendront.

"Je pense que c'est l'une des principales raisons pour lesquelles, même si nous ne gagnons pas la guerre de l'information, nous ne la perdons certainement pas, car nous y avons travaillé quotidiennement pendant ces huit années et elle est devenue une partie de notre vie.

"Ce n'est probablement pas la meilleure partie de votre vie lorsque vous êtes juste en train de déboulonner les mensonges de quelqu'un, et que vous avez besoin de le lire tout le temps et que vous êtes immergé dans toute cette merde", a-t-il déclaré.