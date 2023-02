Huit civils tués dans un affrontement avec les casques bleus de l'ONU dans l'est du Congo - gouvernement local

Le sentiment anti-Nations Unies a augmenté depuis qu'un groupe rebelle connu sous le nom de M23 a lancé une violente offensive l'année dernière qui a déplacé des centaines de milliers de personnes et causé des dizaines de morts dans une partie déjà instable du pays.

Les citoyens déracinés accusent la mission de maintien de la paix de l'ONU, la MONUSCO, et une force régionale mise en place l'année dernière de ne pas les protéger. Leur colère a suscité des protestations dans et autour de la capitale provinciale Goma, dont certaines ont été meurtrières.

Un convoi de la MONUSCO retournant à Goma avec des fournitures a été attaqué mardi soir alors qu'il traversait Munigi, un camp qui abrite des centaines de familles déplacées en dehors de la ville, a déclaré la MONUSCO dans un communiqué.

Des manifestants ont utilisé de grosses pierres pour bloquer la route et ont mis le feu à quatre camions avant de voler leur contenu, a ajouté le groupe de maintien de la paix.

La mission a indiqué que trois personnes ont été tuées dans des affrontements alors que les casques bleus et les troupes congolaises tentaient de protéger le convoi.

Une enquête conjointe avec les autorités congolaises fera la lumière sur les circonstances de ces décès, a-t-elle ajouté.

Mais le gouverneur militaire du Nord-Kivu, Constant Ndima Kongba, a déclaré que huit personnes ont été tuées et 28 blessées après que la MONUSCO a tiré des coups de semonce.

Dans une déclaration mercredi, Kongba a déclaré que des citoyens déplacés ont arrêté le convoi pour s'enquérir de sa cargaison et ont attaqué après que les casques bleus aient refusé de leur répondre.

Khadi Lo, porte-parole de la MONUSCO, a déclaré à Reuters via WhatsApp que la mission s'en tenait à sa version des événements. Elle n'a pas répondu aux questions concernant les tirs de sommation qu'auraient effectués les casques bleus.

Le porte-parole de l'ONU, Farhan Haq, a déclaré qu'il avait reçu des rapports faisant état de trois civils tués, et de 32 casques bleus et six chauffeurs de camion blessés.

"La MONUSCO a renforcé la sécurité dans toutes les bases de l'est du pays, seuls les mouvements essentiels étant autorisés à Goma, car le niveau de menace contre le personnel de l'ONU a augmenté", a-t-il déclaré aux journalistes à New York.

Avec environ 18 200 personnes, la MONUSCO est déployée dans l'est du Congo depuis qu'elle a pris la relève d'une précédente opération de l'ONU en 2010. Son mandat consiste notamment à soutenir les efforts du gouvernement congolais pour stabiliser la région.