Huit corps retrouvés dans les ruines de l'incendie d'un casino au Cambodge

Environ 400 employés et clients se trouvaient dans le casino et l'hôtel Grand Diamond City à Poipet, une ville située à la frontière thaïlandaise, lorsque le feu s'est déclaré aux premières heures de jeudi, laissant le bâtiment éventré dans l'après-midi.

L'origine de l'incendie n'est pas claire, mais Sek Sokhom, chef du département de l'information de la province de Banteay Meanchey, a déclaré qu'il pourrait être dû à un court-circuit électrique. Un comité gouvernemental a été mis en place pour enquêter sur la cause.

Le Premier ministre Hun Sen a exprimé vendredi ses condoléances aux victimes et à leurs familles, et a exhorté les autorités à améliorer la sécurité incendie et les délais d'intervention.

Les normes de sécurité au Cambodge et dans d'autres régions d'Asie du Sud-Est peuvent être bien inférieures aux normes internationales et mal appliquées.

Les équipes de secours ont déclaré qu'elles devaient avancer lentement dans les restes fumants du bâtiment au cas où il s'effondrerait.

De nombreuses victimes étaient thaïlandaises, selon les secouristes, et des dizaines de blessés ont été emmenés de l'autre côté de la frontière, dans la province thaïlandaise de Sa Kaeo, pour y être soignés.

Élément clé de l'industrie touristique cambodgienne, les casinos de la capitale Phnom Penh et des frontières avec le Vietnam et la Thaïlande attirent les visiteurs des pays asiatiques qui interdisent les jeux d'argent.

Ceux de Poipet sont très populaires auprès des visiteurs thaïlandais à court terme, car les jeux d'argent sont illégaux de l'autre côté de la frontière et les casinos sans licence y opèrent clandestinement.