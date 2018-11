Le recours à un système d'information dédié pour la gestion des opérations de réassurance n'est plus un luxe, c'est même devenu une réelle nécessité pour les compagnies d'assurances qui souhaitent suivre efficacement leurs cessions et acceptations. Mais la mise en oeuvre d'un logiciel peut se révéler semée d'embûches pour peu que l'on ne suive pas la bonne méthodologie.

Fort de près de 20 années passées à mettre en oeuvre son logiciel WebXL, l'éditeur Effisoft bénéficie d'une expertise incontournable en matière de systèmes d'information réassurance et de projets d'implémentation. La société a récemment publié un nouveau livre blanc qui décrit les différents challenges à surmonter pour une compagnie d'assurances cherchant à automatiser ses opérations de réassurance.

La gestion des assurances et de la réassurance sont en effet des activités qui peuvent varier d'une société à une autre. Le déploiement d'une solution de gestion de la réassurance présente de nombreux risques, comme par exemple une couverture fonctionnelle incomplète, une intégration difficile au sein du système existant, des processus d'implémentation complexes, une gestion de projet calamiteuse et des fournisseurs peu fiables, ainsi qu'une hausse des coûts due au dérapage du projet.

Pour atténuer ces risques, il convient de respecter une méthode d'implémentation stricte. Le nouveau livre blanc, intitulé « Huit étapes pour réussir l'implémentation de son système de réassurance », est disponible en téléchargement sur le site d'Effisoftet détaille les différentes étapes qu'une société d'assurances doit suivre pour garantir une mise en oeuvre sans écueil.

Source : https://www.effisoft.com/fr/Actualites/WebXL/huit-etapes-pour-reussir-l-implementation-de-son-systeme-de-reassurance.html

A propos d'EFFISOFT :

Fondé en 1989, Effisoft est un groupe français international qui conçoit des solutions logicielles à destination des professionnels de l'assurance et de la réassurance. Le groupe est le spécialiste de l'optimisation des opérations de réassurance et de la conformité règlementaire Solvabilité II. Effisoft équipe et accompagne 300 clients dans plus de 20 pays grâce à ses bureaux en France et aux Etats-Unis ainsi qu'à son réseau mondial de partenaires.

www.effisoft.com

This announcement is distributed by West Corporation on behalf of West Corporation clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: EFFISOFT via Globenewswire