Huit manifestants tués en Irak, le pouvoir modifie sa riposte

BAGDAD, 28 novembre (Reuters) - Au moins huit Irakiens ont été tués jeudi avant l'aube à Nassiria, dans le sud de l'Irak, où les forces de sécurité ont ouvert le feu pour disperser des manifestants, a-t-on appris de source médicale.

Les mêmes sources évoquent aussi plusieurs dizaines de blessés.

L'Irak est depuis deux moins en proie à un mouvement de contestation sans précédent depuis la chute de Saddam Hussein, en 2003.

Les manifestants, pour la plupart jeunes et chiites, accusent les élites irakiennes d'être corrompues et de servir les intérêts de puissances étrangères, en particulier l'Iran, alors que le pays est frappé par une pauvreté endémique et un chômage de masse.

Mercredi, des manifestants ont pénétré dans le consulat iranien à Najaf, dans le sud du pays, et incendié le bâtiment au cours de l'incident le plus marquant témoignant du ressentiment des contestataires à l'égard de Téhéran.

Le personnel du consulat a quitté les lieux peu avant que les manifestants ne parviennent à y pénétrer, ont déclaré la police et les services d'urgence.

Dans ce contexte de tension, les autorités irakiennes ont annoncé jeudi la création de "cellules de crise" associant dans chaque province les gouverneurs civils et les responsables militaires pour enrayer la spirale de violences.

Un communiqué de l'armée précise que la direction de ces cellules sera confiée aux gouverneurs mais que les représentants militaires qui y siégeront auront la charge "des services militaires et des services de sécurité".

Le ministère iranien des Affaires étrangères a pour sa part reproché aux autorités irakiennes d'avoir été incapables de protéger le consulat de Najaf.

"Le gouvernement irakien est responsable de la sécurité des missions diplomatiques et des diplomates en Irak", a rappelé le porte-parole du ministère, Abbas Moussavi, cité jeudi par la télévision publique iranienne.

"Téhéran condamne vivement cette attaque et réclame une réponse ferme du gouvernement irakien à ces agresseurs", a-t-il ajouté.

Avec les nouveaux décès signalés à Nassiria, le bilan de la contestation dépasse désormais les 350 morts.

Le mouvement a débuté le 1er octobre à Bagdad avant de se propager principalement dans le sud du pays. (John Davison et le bureau de Bagdad avec Parisa Hafezi à Dubaï version française Jean Terzian et Henri-Pierre André)