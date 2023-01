Huit personnes tuées dans une fusillade lors d'une fête d'anniversaire en Afrique du Sud

La fusillade a été perpétrée par deux assaillants et s'est produite entre 17h15 et 17h30 (1515 et 1530 GMT) dimanche dans une maison à Kwazakele, Gqeberha, a indiqué la police sud-africaine (SAPS) dans un communiqué.

Les tireurs ont pris la fuite après l'attaque, et aucune arrestation n'a été effectuée, a précisé la police. Les enquêtes sur les circonstances et les motifs possibles de l'attaque sont en cours. La police n'a pas nommé les victimes, mais a confirmé que le propriétaire de la maison était parmi elles.

"Ces victimes ont été tuées par des criminels, et nous n'aurons pas de repos tant que nous n'aurons pas découvert ce qui s'est passé et qui est responsable de (cette) attaque sans pitié et de sang-froid contre ces victimes sans méfiance", a déclaré le commissaire de la SAPS du Cap-Oriental, Nomthetheleli Lillian Mene.

Ce dernier incident fait suite à une série de fusillades de masse qui ont choqué la nation l'année dernière. En juillet, des hommes armés ont tué 19 personnes dans des fusillades aléatoires à quelques heures d'intervalle.

L'Afrique du Sud a l'un des taux de meurtre les plus élevés au monde, avec environ 20 000 personnes tuées chaque année sur une population de 60 millions d'habitants.

Selon le groupe de campagne Gun Free South Africa, environ 3 millions d'armes à feu sont enregistrées dans le pays, mais il y en a beaucoup plus qui ne le sont pas.

Le ministre de la police, Bheki Cele, et le commissaire national des SAPS, Fannie Masemola, devraient se rendre lundi sur le site du dernier lager outrageant.