Huit régulateurs d'état américains accusent Nexo de ne pas avoir enregistré de compte d'intérêts

Les régulateurs de New York, de Californie, du Kentucky, du Maryland, de l'Oklahoma, de la Caroline du Sud, de Washington et du Vermont ont tous déposé des actions administratives contre la société, affirmant que ses comptes seraient qualifiés de valeurs mobilières et devraient être enregistrés comme tels.

"Nexo a violé la loi et la confiance des investisseurs en prétendant faussement être une plateforme autorisée et enregistrée", a déclaré Letitia James, procureur général de New York, ajoutant qu'elle avait poursuivi la société et demandait "le dégorgement de tous les revenus tirés de la conduite illégale de Nexo".

En février, BlockFi avait accepté de payer 100 millions de dollars dans le cadre d'un règlement historique avec la SEC américaine et les autorités de l'État qui avaient déclaré que son produit porteur d'intérêts aurait dû être enregistré comme une valeur mobilière.

Depuis lors, les plateformes d'actifs numériques ont cherché à obtenir plus de clarté sur les règles régissant ces produits, affirmant que la réglementation actuelle reste floue.

"Depuis les orientations de la SEC sur les produits à intérêt en février 2022, Nexo a volontairement cessé l'embarquement de nouveaux clients américains pour notre produit à intérêt à intérêt, ainsi que l'arrêt du produit pour les nouveaux soldes des clients existants", a déclaré la société.

Les comptes à intérêt de Nexo promettent un taux d'intérêt annuel pouvant atteindre 36 %, selon le Département de la protection et de l'innovation financières de Californie.

La société a toutefois déclaré que l'intérêt de 36 % n'était applicable qu'à un seul actif et qu'elle ne faisait pas de publicité pour ce taux élevé. Pour la majorité des actifs sur sa plateforme, les taux proposés sont des pourcentages à un chiffre, a déclaré Nexo.

La répression réglementaire intervient au milieu d'un hiver cryptographique qui a vu les prix s'effondrer cette année, alors qu'un sentiment de perte de risque et les craintes d'une récession imminente ont écrasé les actifs risqués, forçant certaines entreprises à la faillite.