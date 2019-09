Huitième séance de hausse à la Bourse de Tokyo après la détente Chine-USA

Tokyo (awp/afp) - La Bourse de Tokyo a terminé jeudi dans le vert pour la huitième fois d'affilée, encouragée notamment par l'annonce la veille de reports de surtaxes douanières des Etats-Unis et de la Chine l'un envers l'autre.

L'indice vedette Nikkei a clôturé sur un gain de 0,75% à 21.759,61 points, et l'indice élargi Topix a pris 0,72% à 1.595,1 points.

Pékin et Washington ont annoncé mercredi une pause dans l'escalade de leur guerre commerciale, ce qui devrait permettre aux responsables chinois et américains de reprendre leurs négociations, début octobre, dans un état d'esprit plus constructif.

Donald Trump a annoncé le report au 15 octobre d'une hausse des tarifs douaniers américains portant sur 250 milliards de dollars de biens importés de Chine, après un geste similaire de Pékin sur 16 catégories de produits importés des Etats-Unis.

"C'est un petit pas en avant, même si le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine est un problème complexe qui ne sera pas résolu d'un coup", a tempéré Ayako Sera, analyste chez Sumitomo Mitsui Trust Bank.

Mais les investisseurs à Tokyo ont aussi été encouragés par la baisse du yen face au dollar et à l'euro, et par des espoirs de nouvelles mesures de relance de la Banque centrale européenne (BCE) jeudi, prélude peut-être à une nouvelle baisse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) la semaine prochaine.

Du côté des valeurs

Quasiment tous les secteurs représentés sur le Nikkei ont contribué à la hausse de l'indice vedette, notamment les infrastructures, l'industrie et les technologies.

ZOZO A FLAMBÉ, CIBLÉ PAR YAHOO JAPAN: le titre de Zozo, groupe nippon spécialisé dans la vente en ligne de vêtements, a bondi de 13,43% à 2.457 yens, Yahoo Japan (+2,34% à 305 yens) ayant annoncé son intention de s'emparer de 50,1% de son capital pour 400 milliards de yens (plus de 3,3 milliards d'euros). SoftBank Group, dont Yahoo Japan est une filiale, n'a en revanche progressé que de 0,21% à 4.687 yens.

DNP FÊTÉ POUR UN RACHAT D'ACTIONS: le titre du géant japonais de l'impression Dai Nippon Printing (DNP) s'est envolé de 9,31% à 2.700 yens, le groupe ayant annoncé un plan de rachat de ses propres actions pouvant aller jusqu'à 60 milliards de yens (504 millions d'euros).

VALEURS EXPORTATRICES PLÉBISCITÉES: de nombreux groupes nippons particulièrement dépendants de l'export ont profité à plein des gestes d'apaisement entre Washington et Pékin et de la baisse du yen en conséquence. Sony a ainsi gagné 0,99% à 6.515 yens, le groupe de chimie Toray a pris 1,65% à 801 yens et le fabricant de semi-conducteurs Tokyo Electron a grimpé de 2,7% à 20.950 yens.

Du côté des devises et du pétrole

Après la fermeture de la Bourse de Tokyo, le yen était toujours en baisse par rapport au dollar, lequel valait 107,97 yens vers 16H00 (07H00 GMT) contre 107,81 yens la veille vers la même heure.

La monnaie japonaise baissait aussi par rapport à l'euro, qui se négociait pour 118,96 yens contre 118,53 yens la veille.

L'euro montait légèrement face au dollar, à raison d'un euro pour 1,1016 dollar contre 1,1008 dollar la veille à 19H00 GMT.

Les cours du pétrole remontaient, après avoir terminé en forte baisse mercredi sur fond d'un éventuel prochain allègement des sanctions américaines contre l'Iran après le départ du conseiller à la sécurité nationale John Bolton, qui était partisan d'une ligne dure vis-à-vis de Téhéran. Vers 06H55 GMT, le cours du baril de brut américain WTI prenait 0,52% à 56,04 dollars, tandis que le prix du baril de Brent de la mer du Nord s'appréciait de 0,36% à 61,03 dollars.

afp/fr