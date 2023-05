Les fonds d'actions américains ont connu une huitième semaine consécutive de sorties nettes de capitaux au cours de la période de sept jours se terminant le 17 mai, la faiblesse des données économiques américaines et les négociations sur le plafond de la dette ayant pesé sur le sentiment des investisseurs.

Les investisseurs ont vendu des fonds d'actions américaines pour une valeur nette de 7,64 milliards de dollars au cours de la période, contre 5,64 milliards de dollars de cessions nettes au cours de la semaine précédente, selon les données de Refinitiv Lipper.

Les fonds américains à grande capitalisation ont été confrontés à des ventes nettes d'une valeur de 4,02 milliards de dollars, après des entrées de 2,06 milliards de dollars au cours de la semaine précédente. Les investisseurs ont également vendu des fonds à petite capitalisation pour une valeur de 1,18 milliard de dollars, mais ont acheté des fonds à moyenne capitalisation pour une valeur de 52 millions de dollars.

Parmi les fonds sectoriels, les fonds de santé, les fonds financiers et les fonds de métaux et mines ont fait face à des sorties nettes de 572 millions de dollars, 528 millions de dollars et 314 millions de dollars, respectivement, tandis que les fonds technologiques ont reçu 705 millions de dollars d'entrées.

Dans le même temps, l'aversion pour le risque a entraîné un quatrième afflux hebdomadaire dans les fonds d'obligations d'État et les fonds du marché monétaire, plus sûrs, qui ont reçu respectivement 975 millions de dollars et 8,36 milliards de dollars.

Les fonds obligataires américains ont reçu des entrées nettes combinées de 554 millions de dollars, marquant une troisième semaine consécutive d'achats nets.

Les fonds de titres à revenu fixe américains de qualité inférieure/intermédiaire et les fonds de titres à revenu fixe nationaux imposables ont décroché des entrées de 1,42 milliard de dollars et de 590 millions de dollars respectivement, mais les fonds de participation aux prêts ont enregistré des sorties de fonds de 1,04 milliard de dollars.