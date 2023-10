Le fils du président Joe Biden, Hunter Biden, devrait plaider non coupable mardi pour avoir menti sur sa consommation de drogue lors de l'achat d'une arme de poing, ce qui constitue la première poursuite pénale jamais engagée contre l'enfant d'un président américain en exercice.

Hunter Biden, 53 ans, a été inculpé le mois dernier par l'avocat spécial américain David Weiss de trois chefs d'accusation liés au fait d'avoir menti sur un formulaire fédéral pour acquérir un pistolet Colt Cobra en 2018 et d'avoir été un consommateur illégal de drogues en possession de l'arme.

Son avocat, Abbe Lowell, a déclaré dans un dépôt au tribunal le mois dernier que Hunter Biden prévoit de plaider non coupable.

Cela ouvre la voie à une première historique : Le procès pénal de l'enfant adulte d'un président en exercice qui fait campagne pour sa réélection.

Le probable rival républicain de M. Biden en 2024, Donald Trump, doit lui-même faire face à quatre procès pénaux, dont deux sont liés à ses tentatives de renverser sa défaite électorale de 2020 face à M. Biden, qu'il continue d'affirmer faussement comme étant le résultat d'une fraude.

En juillet, un accord visant à résoudre les accusations relatives aux armes à feu et les accusations fiscales distinctes s'est effondré lorsqu'un juge du district des États-Unis, Maryellen Noreika, à Wilmington, a refusé de l'accepter.

En vertu de cet accord, Hunter Biden avait accepté de plaider coupable pour des infractions fiscales mineures et éviterait d'être sanctionné pour les accusations relatives aux armes à feu si, pendant deux ans, il ne possédait pas d'arme à feu et s'abstenait de consommer des drogues illicites et de l'alcool.

Les avocats de Hunter Biden ont déclaré dans des documents déposés au tribunal qu'ils pensaient que l'accord avec les procureurs restait en vigueur et que Hunter Biden continuait à s'y conformer. Ils ont accusé les procureurs d'être revenus sur l'accord.

Certains experts juridiques ont déclaré que toute accusation relative aux armes à feu portée contre M. Biden pourrait faire l'objet d'une contestation constitutionnelle, la Cour suprême des États-Unis ayant rendu l'an dernier un arrêt historique élargissant les droits relatifs aux armes à feu en vertu du deuxième amendement de la Constitution des États-Unis, qui protège le droit de porter des armes.

Depuis des années, le jeune Biden fait l'objet d'attaques incessantes de la part des républicains, menés par l'ancien président Trump.

Les républicains ont accusé Hunter Biden, qui a travaillé comme lobbyiste, avocat, banquier d'affaires et artiste, d'actes répréhensibles liés à l'Ukraine et à la Chine et en ont fait l'objet d'une enquête de destitution de Joe Biden par le Congrès.

Le fils du président, qui a évoqué publiquement ses problèmes de toxicomanie, n'a jamais occupé de poste à la Maison-Blanche ou dans la campagne de son père. Le président a déclaré qu'il n'avait pas discuté avec son fils de ses relations d'affaires à l'étranger et que son ministère de la justice ferait preuve d'indépendance dans toute enquête concernant un membre de sa famille.