Hunyvers : lancement de l'introduction en bourse

Hunyvers, spécialiste de la distribution de véhicule de loisirs, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur Euronext Growth Paris, après l'approbation du prospectus par l'AMF le 11 février.



Cette offre à un prix ferme de 12 euros par action représente une augmentation de capital de 12 millions d'euros, pouvant être portée à 15,87 millions environ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation



La période de souscription se déroulera du 14 février jusqu'au 23 février pour l'offre à prix ouvert et jusqu'au 24 février pour le placement global. Le règlement-livraison est prévu le 28 février et le début des négociations des actions, le 1er mars.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.