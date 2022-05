Hupac renoue avec les bénéfices et inscrit un chiffre d'affaires record

Zurich (awp) - L'opérateur de transport combiné Hupac, durement affecté par la pandémie de Covid-19 en 2020, est parvenu à redresser la barre l'année dernière, renouant avec les bénéfices et inscrivant le plus gros chiffre d'affaires de son histoire. A l'horizon 2026, le groupe tessinois prévoit des investissements à hauteur de 300 millions de francs suisses.

La vigoureuse reprise du trafic (+10,7% à plus de 1,1 million d'envois) dans l'ensemble des segments s'est traduite par le transfert de 100'000 convois routiers supplémentaires par rapport à 2020, permettant à Hupac de dépasser son niveau d'avant la pandémie en termes de volumes.

"Le transport combiné est un marché de croissance dont l'évolution est fortement influencée, outre par la demande, par les capacités disponibles et la qualité des services offerts", souligne Hans-Jörg Bertschi, président du conseil d'administration de Hupac, cité mercredi dans un communiqué.

Retour dans les chiffres noirs

Les recettes se sont enrobées de 14% en 2021 pour établir un nouveau record à 682 millions de francs suisses. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) s'est inscrit à 64,8 millions, en hausse de 22,1%, pour une marge afférente de 9,5%, alors que le résultat net est à nouveau positif de 12,4 millions, après une perte de 2,5 millions l'année où a éclaté la crise sanitaire.

En Suisse, la part de marchandises traversant les Alpes par le rail a atteint 75%, une évolution qualifiée de "réjouissante" par M. Bertschi lors de la conférence de bilan. A titre de comparaison, cette part est actuellement de 15% en moyenne dans l'Union européenne (UE), qui espère la porter à 30% à l'horizon 2030.

La politique suisse de transfert sur le rail et le "Green Deal" européen, ainsi que la saturation progressive du réseau routier, devraient soutenir la demande. Pour la période 2022-2026, l'entreprise s'est fixé pour objectif d'accroître les volumes de 7% par an, pour atteindre 1,6 million d'envois, soit 40% de plus qu'en 2021.

Investissements massifs en vue

Après des investissements relativement modestes de 24 millions de francs suisses l'an passé, le conseil d'administration a donné son feu vert à un programme de 300 millions pour se donner les moyens de ses ambitions stratégiques en renforçant ses propres ressources (terminaux, wagons, informatique). Pour 2022, M. Bertschi a articulé un montant d'environ 80 millions.

"Hupac jouit traditionnellement d'un degré élevé d'auto-financement à la faveur de notre flux de trésorerie opérationnel", a précisé le responsable en marge de la conférence. Des prêts bancaires sont également envisageables, mais les actionnaires ne devraient pas être mis à contribution via une augmentation de capital.

Pour l'exercice en cours, la direction de Hupac s'attend à des difficultés liées à la guerre en Ukraine, aux difficultés d'approvisionnement et à l'inflation, mais anticipe une croissance du trafic inférieure à 10% ainsi qu'un résultat positif.

Au cours du premier trimestre, le trafic a augmenté d'environ 4% en rythme annuel, avant de s'afficher en repli en avril en raison de travaux réalisés sur le tronçon du Rheintal, au nord de Bâle, qui s'est traduit par la réduction de moitié des capacités de transport pendant trois semaines.

Interrogé sur un potentiel renforcement de la compétitivité du rail par rapport à la route en raison de la flambée des prix des carburants, le président du groupe basé à Chiasso a fait valoir que le renchérissement de l'électricité a été encore plus fort en Europe.

Pénurie de chauffeurs ukrainiens

Le transport routier souffre aujourd'hui beaucoup plus de la raréfaction des chauffeurs. "Le secteur a engagé beaucoup d'Ukrainiens au cours des cinq dernières années en Europe, et près de la moitié - entre 60'000 et 70'000 - sont retournés défendre leur pays", avance le président de Hupac, soulignant que cela pourrait se traduire par une augmentation de la part de transport effectuée sur le rail.

Les activités vers la Russie - qui représentent environ 2% du chiffre d'affaires de l'entreprise et où Hupac dispose de deux filiales - sont actuellement entravées par deux facteurs. "D'un côté, les sanctions occidentales interdisent le transport de certains types de marchandises, de l'autre, l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire entre Minsk et Moscou est accaparée par les besoins militaires", explique M. Bertschi.

Dans la foulée de ses résultats, Hupac a annoncé la nomination de Benedetta Masciari à la tête des finances du groupe. En doublure depuis début avril, l'ancienne directrice financière (CFO) du raffineur d'or Argor-Heraeus remplacera définitivement le sortant Angelo Pirro, qui quittera l'entreprise fin mai.

