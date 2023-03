Hybe baisse son offre de rachat de SM Entertainment

Hybe Co Ltd, l'agence représentant le boys band sud-coréen BTS, a retiré son projet de prise de contrôle de SM Entertainment Co Ltd, a annoncé la société dimanche.

Cette décision est considérée comme mettant fin à sa bataille pour le rachat du géant des médias sociaux Kakao Corp.