Hydrocarbures et métaux ont allégé la facture en juin

Zurich (awp) - L'indice des prix à la production et à l'importation (PPI) s'est contracté en juin de 0,5% sur un mois et de 1,4% sur un an. Le tassement est essentiellement attribuable aux prix des hydrocarbures, bruts ou dérivés, ainsi qu'à ceux des métaux et produits semi-finis.

Les prix à l'importation notamment ont fondu de 1,0% par rapport au mois de mai, malgré un renchérissement des automobiles. Ceux des produits importés se sont érodés de 0,2%, en dépit de la hausse pour les produits en bois, énumère le compte-rendu mensuel établi lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les produits manufacturiers destinés au marché helvétique ont reculé de 0,3% et ceux destinés à l'exportation de 0,2%.

