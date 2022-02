Hyper Hippo, développeur de jeux incrémentaux de premier plan, lance Dungeon Dwarves sur Netflix

KELOWNA, Colombie-Britannique, 01 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hyper Hippo Entertainment , développeur de premier plan de jeux mobiles incrémentaux, lance un nouveau titre, Dungeon Dwarves, sur Netflix.



Hyper Hippo Entertainment, développeur et éditeur à l'origine des jeux mobiles à succès AdVenture Capitalist, AdVenture Communist et AdVenture Ages, a annoncé aujourd'hui le lancement mondial d'un jeu incrémental de nouvelle génération :Dungeon Dwarves. Dungeon Dwarves est désormais disponible dans le monde entier sur l'App Store, Google Play et Netflix.

Regardez la bande-annonce de Dungeon Dwarves ici.

« Hyper Hippo est ravie de lancer le premier jeu incrémental sur Netflix en 15 langues dans plus de 190 pays à travers le monde », a déclaré Lance Priebe, fondateur et directeur de l'innovation chez Hyper Hippo Entertainment. « C'est une opportunité fantastique pour nous de collaborer avec une équipe qui aime clairement les jeux vidéo autant que nous et qui soutient notre vision de divertir et d'inspirer les joueurs du monde entier. »

Dans Dungeon Dwarves, les joueurs commandent un groupe de puissants héros nains à travers une série interminable de défis mortels. Les joueurs renforcent leurs héros avec l'or et l'équipement trouvés dans les donjons alors que la recherche incessante de trésors étincelants les fera avancer. À la manière des nains, regardez vos héros passer sans effort de la pioche minière à la hache, que le travail nécessite de briser des rochers ou de pourfendre des trolls !

Dungeon Dwarves est un jeu incrémental amusant et addictif auquel tout le monde peut jouer, et que certains prendront plaisir à maîtriser. Vos nains n'arrêtent jamais de se battre, il y a donc toujours des récompenses brillantes qui vous attendent lorsque vous vous connectez. Jouez peu ou autant que vous le souhaitez, chaque session promettant des progrès convaincants, des batailles mortelles, des bouffonneries naines et des tas de trésors !

Déterminée à servir les joueurs du monde entier, Hyper Hippo prendra en charge le jeu avec des mises à jour régulières, notamment l'ajout de 18 nouvelles langues.

Téléchargez le jeu sur votre iPhone ou iPad ici.

Téléchargez le jeu sur votre appareil Android ici.

Jouez sur Netflix depuis votre appareil mobile ici. Veuillez vous assurer que l'application Netflix est installée pour lancer automatiquement la page jeux.

Hyper Hippo Entertainment, lauréate du prix des meilleurs lieux de travail 2021 de gamesindustry.biz, recrute actuellement. Pour en savoir plus, rendez-vous ici.

À propos de Hyper Hippo Entertainment :

Hyper Hippo est un studio de divertissement axé sur la création de divertissements ayant un impact positif sur le monde. Fondé en 2012 par le créateur de Club Penguin, Lance Priebe, Hyper Hippo est le studio créateur des jeux incrémentaux à succès AdVenture Capitalist, AdVenture Communist, et AdVenture Ages. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site http://www.hyperhippogames.com.

Kit de presse

Vous trouverez des ressources connexes ici.

Contact auprès des médias

Jennifer Kilback

Hyper Hippo Entertainment

jennifer.kilback@hyperhippo.com

250-448-8550