Hyperloop Transportation Technologies dévoile sa capsule passagers

TOULOUSE, 2 octobre (Reuters) - La société américaine Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT) a dévoilé mardi sa capsule de passagers à taille réelle lors d’une cérémonie à Puerto de Santa Maria (Espagne), a-t-on appris auprès d'HTT, l'une des deux entreprises porteuses du projet de train futuriste à très grande vitesse Hyperloop.

La capsule, "Quintero One", est presqu'entièrement construite à partir de Vibranium™, un matériau composite intelligent double-couche spécialement conçu par HyperloopTT.

Longue de 32 mètres, large de 15 mètres et lourde de 5 tonnes, la capsule a été assemblée dans le sud de l’Espagne, sur le site aérospatial du partenaire d’Hyperloop Airtificial, une nouvelle entreprise née de la fusion de l’expert en matériaux composites Carbures et de la société d’ingénierie Inypsa qui fournit des entreprises comme Airbus et Boeing.

"Aujourd’hui, nous avons dévoilé un nouveau type de vaisseau de transport construit à partir du pourcentage de composite le plus élevé du secteur, rendant peut-être la capsule d’Hyperloop l’un des véhicules de transport les plus sûrs au monde", a déclaré Rafael Contreras, cofondateur et président d’Airtificial, dans un communiqué.

Première capsule de passagers grandeur nature au monde, elle sera bientôt acheminée sur le site de Recherche et développement de Toulouse (Haute-Garonne) afin d’y être optimisée et utilisée sur l’une des premières pistes d’essais.

"En cinq ans seulement, nous avons élaboré et résolu tous les problèmes posés par la technologie nécessaire à l’Hyperloop avec notre nouveau système de lévitation, nos pompes à vide, nos batteries et nos composites intelligents", a souligné Dirk Ahlborn, cofondateur et président directeur général d’HyperloopTT.

Selon Bibop Gresta, président et co-fondateur de la société, cité dans le communiqué, "en 2019, cette capsule sera complètement optimisée et prête à accueillir des passagers".

La société a officialisé en janvier 2017 son arrivée à Toulouse, sur l’ancienne base aérienne de Francazal, devenue une pépinière des transports du futur.

Ce centre de R&D dans lequel HyperloopTT a prévu d'investir 40 millions d'euros sur cinq ans, réunira aussi à terme un incubateur de start-ups travaillant sur des technologies connexes au projet Hyperloop.

HyperloopTT, créée en 2013, a notamment signé un accord avec la ville de Brno, en République Tchèque, pour étudier la faisabilité d'une liaison ultra-rapide avec Bratislava, en Slovaquie.

Lancé en 2013 par Elon Musk, le patron de Tesla et SpaceX, le programme de recherche Hyperloop s'appuie sur des capsules lévitant dans des tubes à base pression à une vitesse pouvant atteindre 1200km/h. Parmi les sociétés les plus avancées sur cette technologie figure aussi Hyperloop One. (Julie Rimbert, édité par Yves Clarisse)