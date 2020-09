Hyprevention : obtient de nouveaux financements pour commercialiser l'implant rachidien V-STRUT© aux États-Unis.

Hyprevention a levé de nouveaux financements pour soutenir le produit V-STRUT© Vertebral Implant. Le financement servira à exécuter le plan de commercialisation pour le marché américain de la fracture de la colonne vertébrale. L’implant V-STRUT© est indiqué pour le traitement des fractures vertébrales. En mai 2019, un brevet américain a été accordé et en mars 2020, le dispositif a reçu l’autorisation FDA-510(k).

« Nous sommes ravis que nos investisseurs actuels aient fait confiance à nos efforts de développement de produits et à notre plan de commercialisation pour le marché américain en augmentant leur investissement dans l’entreprise », déclare Cecile Vienney, Président.

Hyprevention a conclu une relation commerciale avec DAWA Medical et a reçu plusieurs commandes du produit de la part de clients enthousiastes. DAWA, un master distributeur de dispositifs médicaux, fera la promotion commerciale en Floride, Illinois, Texas et Oklahoma. Hyprevention est en discussion avec d'autres partenaires pour commercialiser V-STRUT© sur le marché américain.

À propos de V-STRUT©

V-STRUT© Vertebral Implant est un dispositif médical implantable en polymère INVIBIO-PEEK-Optima® indiqué pour le traitement des fractures vertébrales thoracique et lombaire. Il est destiné à être utilisé en association avec le ciment osseux Teknimed-F20®. V-STRUT© est breveté et autorisé aux États-Unis. Le dispositif a été développé avec le soutien de Key Opinion Leaders dans le domaine de la chirurgie de la colonne vertébrale. Une revue approfondie de la littérature a permis d'identifier les besoins cliniques non satisfaits tels que les fractures consécutives et adjacentes après le traitement chez les patients ostéoporotiques et cancéreux. Le dispositif a été développé pour répondre au besoin clinique grâce à son matériau souple, proche de l'os normal et à un ancrage pédiculaire unique.

À propos d'Hyprevention

Hyprevention fut fondée en 2010 en France par 3 chirurgiens orthopédistes, et une équipe de direction expérimentée. L'entreprise a pour objectif de développer des produits innovants abordant la fragilité osseuse due à l'ostéoporose ou aux métastases osseuses, grâce à la technique unique STRUTPLASTY® destinée à renforcer l'os avec un implant polymère associé à du ciment osseux.

https://hyprevention.com/

À propos de DAWA Medical

DAWA est un master distributeur pour les États-Unis et le Canada. DAWA agit en tant qu'agent, importateur initial, le stockage et l’expédition. L'entreprise dispose d'un vaste réseau de distributeurs.

https://dawamedical.com/

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200928005432/fr/